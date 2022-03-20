人民网阿布贾3月19日电 （记者姜宣） 当地时间16日，中国华大集团向尼日利亚卫生部捐赠用于新冠病毒检测的“火眼”实验室气膜并举行了线上捐赠仪式，华大集团首席执行官尹烨、华大集团下属华大基因公司代表与卫生部常务秘书玛曼出席。

作为“火眼”实验室设计者之一，尹烨表示，实验室将进一步增强尼日利亚的新冠检测能力，华大集团希望通过此次捐赠为全球抗击疫情贡献一份力量。

玛曼对华大集团的捐赠表示衷心感谢。他说，此次捐赠体现中国同非洲友谊，是华大集团与尼日利亚卫生部合作的良好开端，热烈欢迎华大集团在尼设立工厂，开展出生缺陷筛查、癌症筛查等业务。

据了解，华大集团帮助尼日利亚在首都阿布贾和经济中心拉各斯分别建立了“火眼”实验室，目前有20多名中国技术人员在帮助尼方抗击新冠肺炎疫情。该实验室作为病毒检测一体化综合解决方案，具有全国产、高集成、智能化、可收纳、易运输等特点。

作为世界领先生命科学前沿机构，华大基因持续为抗击全球感染性疾病提供技术支持与医疗资源。2021年，华大基因在尼日利亚投放了两台高通量测序仪，提高了尼方在疟疾和艾滋病等传染性疾病上的检测能力，未来双方还将在癌症筛查和无创产前检测等方面探索更多合作可能。

(责编：崔译戈、常红)