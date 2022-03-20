新华社开普敦3月19日电（记者吕天然）开普敦狂欢节19日在南非开普敦举办，由华侨华人组成的龙狮队带来5场舞龙舞狮表演，引得观众欢呼和喝彩。

受新冠疫情影响，开普敦狂欢节已有两年没有举办。今年的狂欢节一改过去游行的形式，在开普敦的5个地标搭建舞台演出，每个舞台由6至8支队伍带来5场演出。来自开普敦华星艺术团的10多名华侨华人在以动感舞蹈为主的遗产广场舞台进行开场表演。

团长董钢介绍，这是华星艺术团第四次参加开普敦狂欢节。主办方出于防疫需要限制了演员人数，因此此次艺术团只派出了富有中国特色的龙狮队。艺术团希望通过演出在南非展示优秀的中国传统文化，同时也希望龙腾狮跃为当地民众带去美好祝福。

开普敦狂欢节首席执行官杰伊·道韦斯对新华社记者表示，狂欢节意在庆祝南非族群多元化以及展现不同族群的文化和表达方式，华侨华人也是南非社会的一分子，他们为狂欢节带来了“惊人的创造力”，为狂欢节激发快乐和促进团结的目标做出了贡献。

开普敦狂欢节始于2010年的南非世界杯足球赛，已成为当地一张亮丽名片。

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