新华社合肥3月20日电（记者岳媛媛）3月19日晚，国务委员兼外长王毅在安徽屯溪接受记者采访，介绍了中美元首视频通话就乌克兰问题交换意见的情况。

王毅表示，习近平主席清晰、全面地阐明了中国在乌克兰问题上的立场，发出的最重要信息是，中国始终是维护世界和平的力量。我们一贯主张维护和平、反对战争。这不仅根植于中国的历史文化传统，也是中方一以贯之的外交政策。中方将继续根据事情本身的是非曲直，本着客观公正的态度，独立自主地做出判断。我们决不接受任何外来胁迫和压力，也反对任何针对中国的无端指责和猜忌。

王毅强调，习近平主席还提出了解决乌克兰危机的中国方案，主要包括两方面。当务之急是各方要一起推动当事方对话谈判，尽快停火止战，避免平民伤亡，尤其要防止发生人道主义危机。长远之道是要摒弃冷战思维，不搞集团对抗，真正形成平衡、有效、可持续的地区安全架构，这样才能实现欧洲大陆的长治久安。

王毅说，中方的立场客观公允，同大多数国家的愿望相一致，时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边。

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