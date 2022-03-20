2022年3月19日，外交部副部长乐玉成在清华大学战略与安全研究中心主办的第四届战略与安全国际论坛发表演讲时表示，乌克兰危机给我们看待亚太形势提供了一面镜子。我们看到，亚太面临着两种截然不同的选择：是共建开放包容、合作共赢的大家庭，还是奉行冷战思维，搞阵营对抗的“小圈子”？我的回答是“四要四不要”：

一要珍视和平，不要破坏地区安宁。今天的亚太和平局面来之不易，要悉心维护。和平共处五项原则和万隆会议十项原则诞生于亚洲，中美上海公报发端于亚洲，8年前习近平主席提出共同、综合、合作、可持续的安全观，也是首先面向亚洲，这在今天看来意义尤为重要。任何国家都不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。二要相互尊重，不要粗暴干涉内政。各国都要尊重彼此的主权和领土完整，坚持己所不欲、勿施于人。都有权走自己选择的发展道路，不搞强加于人、不干涉别国内政，也不需要什么“救世主”“教师爷”。三要团结合作，不要制造分裂对抗。现在恰恰有人逆潮流而动，搞什么“印太战略”，到处惹是生非，蓄意拼凑封闭排他的“小圈子”“小集团”，把地区带上碎片化、阵营化的邪路。这样的“印太战略”与欧洲的北约东扩一样危险，如任其推行，最终会把亚太推进火坑。四要自立自强，不要让他人主宰自己命运。亚太各国都要做自己命运的主人，不做任人摆布的棋子。以联合国宪章宗旨原则为立身之道，在国际事务中保持客观公正立场，独立作出符合自身根本利益的判断决策，实施自主、平衡、稳健的外交政策，在亚太区域一体化进程中实现联合自强。

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