“我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力。”北京时间18日晚，中国国家主席习近平应约同美国总统拜登视频通话时这一表态，展现出一位大国领导人的政治智慧与责任担当。

这是继2021年11月中美元首视频会晤之后，两国领导人再次进行“云上交流”。时隔四个月，国际形势发生了新的重大变化。在以美国为首的北约拱火之下，俄乌矛盾一步步激化，最终爆发军事冲突。作为乌克兰危机的始作俑者，美方不但无视自身责任，反而不断编造针对中国的虚假信息，大搞施压胁迫，企图转嫁矛盾、借机渔利。这让中美关系面临更多挑战，也给世界和平增添了更多不稳定因素。

关键时刻，中美元首再次举行视频通话，就中美关系和乌克兰局势等共同关心的问题坦诚深入交换意见，无疑对两国、对世界都具有重大意义。

在这次通话中，拜登重申了“四不一无意”承诺，即：美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。对此，习近平表示“十分重视”，并指出中美关系之所以出现目前的局面，“直接原因是，美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处。美方对中方的战略意图作出了误读误判。”

这一表态坦率直接，既指明美方没有兑现承诺这个现实原因，也道出美方将中国视作“假想敌”的深层认知误区，是对中美关系症结的精准把脉。

这其中，台湾问题是中美关系最复杂、最敏感的问题。本届美国政府多次承诺坚持一个中国政策，但所作所为却背道而驰，严重破坏台海和平，加剧中美关系紧张。习主席在会晤中指出，美国一些人向“台独”势力发出错误信号，“这是十分危险的”，并强调台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响。这是中国最高领导人再次就台湾问题表明严正立场、发出明确警告。美方必须足够重视，务必谨言慎行，以免引火烧身。

在本次会晤中，习主席再次谈到“国际责任”，并就处理乌克兰危机重申了中方的立足点。习主席还强调，“作为大国领导人，我们要考虑妥善解决全球热点问题，更要考虑全球稳定和几十亿人民的生产生活。实施全方位、无差别制裁，受罪的还是老百姓。”进而，习主席指出解决乌克兰危机的“当务之急”是继续对话谈判，避免平民伤亡，防止出现人道主义危机，早日停火止战。“长久之道”在于大国相互尊重、摒弃冷战思维、不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

可以看出，中方为化解乌克兰危机提供了整体方案。既包括原则立场，也有具体途径；既有治标之法，也有治本之策。这些倡议主张蕴含着中国智慧，体现了深厚的民生情怀，是中方为化解乌克兰危机作出的最新努力。

“形势越是复杂，越需要保持冷静和理性。任何情况下都要拿出政治勇气，为和平创造空间，为政治解决留有余地。”习近平这些话语发人深思。解铃还须系铃人。美方在会晤中表示，愿同中方沟通，防止事态升级。说了就要做到。美方若是一方面寻求中方支持配合，一方面对中方攻击抹黑、威胁制裁，这是根本行不通的。

值得注意的是，中美元首此次视频会晤，正值中美发表“上海公报”50周年。当时，中美两国老一辈领导人认识到，中美虽有分歧，但都没有改变对方的意图，可以基于共同利益开展合作。这是“上海公报”的重要精神，对于50年后的今天依然有效。拜登在会晤中提及“上海公报”，认为美中关系如何发展将塑造21世纪的世界格局。回答这一问题，美方不妨从历史中汲取智慧。

“一个稳定发展的中美关系，对双方都是有利的。”按照两国元首共识，此次视频通话是建设性的，责成两国工作团队及时跟进。希望美方言而有信，拿出实际行动落实两国元首共识、兑现拜登总统的政治承诺。不管是推动中美关系重回正轨，还是妥善解决乌克兰危机，美方这一次不该再让中方与世界失望了！

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

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