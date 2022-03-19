人民网曼谷3月19日电 （记者孙广勇）3月18日，2022年中泰合作“中文+电子商务技能”项目精英培训班闭幕暨颁奖仪式在清迈大学举行。泰国教育部职业教育委员会职业技能与职业标准工作处处长尼迪等出席了闭幕暨颁奖仪式。

尼迪表示，在新媒体网络时代下，电子商务已覆盖众多领域，网络发展已经不仅仅是沟通和信息交换，通过线上交易已经能够将产品销售至世界各地，本次培训结合实际需求，在以汉语为语言技能的前提下同时发展电子商务职业技能，非常符合在校学生的需求，有利于培养新一代的商业家。

清迈大学孔子学院院长连晨在致辞中表示，作为中泰合作“中文+电子商务技能”项目的最早发起方之一，清迈大学孔子学院荣幸的见证了项目三年来成长的点点滴滴。教师们的严谨教学,带班老师的专心致志，同学们的认真钻研与孜孜不倦的学习态度，都让人感动。相信这一份电子商务职业技能等级证书会为学员们的未来带来无限的可能，让他们面对未来的挑战时对自己多一份信心，拥抱机遇勇于创造，努力实现自我价值，也为泰国的经济复苏与发展献上自己的一份力。

此次培训为期5天，最终70余名学员顺利结业。此次培训旨在通过中国数字经济发展20年来所取得的成果和新型电商模式，引导学生在泰国疫情依然严峻的的时刻，积极思考电商创业的可能性，从而助力泰国疫情经济复苏。

针对此次培训，清迈大学孔子学院精选了“泰北产品”实际案例，通过对实际产品案例的全方面分析，分析中国市场，设计符合产品的市场计划和预算。按产品4大类别（食品、护肤品、健康保健、手工艺品）进行了分组，并由8位中泰双语能力的助教带领各小组进行探究学习。

通过案例学习、案例分析、教学互动和平台实操，助教团队带领学生进行产品拍摄、海报设计，视频脚本撰写、拍摄和剪辑。在实践中发现问题并一一解决。通过项目小组团队的通力合作，完成了8个优秀的实际产品案例创作。

本次精心挑选的“精选泰北产品”的实际案例，让学员和老师都从实际出发，结合实际的产品和消费者痛点设计市场方案。通过对学员们采访视频也能了解到，本次培训给学员不仅仅是一次培训的证书，更是学员们后疫情时代对电商创业的踌躇满志。

(责编：高歌、常红)