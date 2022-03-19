人民网曼谷3月19日电 （记者孙广勇）3月15日，中泰轨道交通“一带一路”联合实验室共建实施暨中泰高铁教学计划谅解备忘录签约仪式以线上方式举办。中国科技部副部长张广军、泰国高教科研创新部次长诗立叻等出席，中国驻泰国大使韩志强参会并致辞。

张广军在致辞中表示，当前两国正在携手推进中泰铁路建设，共建轨道交通联合实验室和开展高铁技术人才联合培养意义重大，将助力泰方轨道交通领域科技创新能力提升，为中泰高铁等重大项目提供更加强大的科技动力与人才队伍。

诗立叻表示，中国在高铁基础设施方面具有丰富的经验知识，而泰国正在加快铁路基础设施发展尤其是中泰铁路和三大机场连接线项目，与中国加强在高铁技术和人才培养领域的合作意义重大且正当其时。

韩志强在致辞中表示，泰国是中国重要科技合作伙伴，科技创新合作是双边合作关系的重要支柱。两国迄今已举行22次科技合作联委会会议，联合支持1000多项科技合作项目，为两国发展和增进人民福祉作出重要贡献。高铁技术合作是中泰科技创新合作的一大亮点。双方围绕高铁关键技术研发和人才培养等领域开展了卓有成效的合作，中方累计为泰方培训300余人次高铁技术人才。相信以此次签署的两项谅解备忘录为契机，中泰高铁技术合作将为高质量共建“一带一路”合作打造新样板，为推动中泰科技合作提质升级，助力两国发展、深化中泰全面战略合作伙伴关系发挥不可替代的重要作用。

《中泰轨道交通“一带一路”联合实验室共建实施谅解备忘录》由中车青岛四方机车车辆股份有限公司与泰国科学技术研究院共同签署，旨在开展高铁技术联合研究。《中泰高铁教学计划谅解备忘录》由中车青岛四方机车车辆股份有限公司、泰国科学技术研究院及中泰8所相关大学共同签署，旨在联合开展高铁技术人才培养。

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