人民网联合国3月18日电 （记者李晓宏）当地时间3月18日，第76届联大举行消除种族歧视国际日纪念会议。美国常驻联合国代表格林菲尔德就涉疆问题对中方攻击抹黑，并对多个国家的所谓人权状况指手画脚。戴兵大使在答辩中予以坚决驳斥。

戴兵指出，今天联大举行的是一场纪念会议。会员国同意邀请东道国代表与地区组代表一起发言，是为了体现对东道国的尊重。然而，美国作为东道国，不讲信誉，居然利用这样一次纪念性会议搞政治攻击，对中国以及其他多个国家的内政指手画脚、抹黑污蔑。美方所作所为根本配不上东道国的身份，我们完全有理由质疑凭什么安排美方作这样的发言。

戴兵表示，美方一直说中国新疆存在“种族灭绝”和侵犯人权，这是一个彻头彻尾的“世纪谎言”，更是一场美方自导自演的政治阴谋。中方对此予以坚决反对和严正拒绝。事实也必将给美国以及那些恶意盲从者以响亮的耳光。60多年来，新疆地区经济总量增长了160倍，人均地区生产总值增长了30倍，维吾尔族人口从220万增长到约1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。美国在哪里见过这样的“种族灭绝”！

戴兵指出，什么是“种族灭绝”？美国自己心知肚明！建国以来，美国政府通过制定政策，有目的、系统性地对印第安人进行屠杀和掠夺，导致印第安人口数量从1492年的500万锐减到20世纪初的25万。这是美国甩不掉的历史原罪！“种族灭绝”的发生地不是在中国新疆，而是联合国脚下的这片土地。

戴兵表示，什么是“种族歧视”？《柳叶刀》报告显示，1980年至2018年，美国约有30800人因警察暴力丧生，其中非洲裔死亡概率是白人的3.5倍。新冠疫情暴发以来，在美国政客煽动下，美国反亚裔仇恨犯罪持续高发。本周一，一名67岁亚裔妇女在纽约遭到袭击，面部和头部被殴打125次，脚踩7次，并被辱骂。2月一名华裔女子在家中被人刺死。1月一名亚裔女子被推下地铁身亡。纽约市2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增了361％。

戴兵表示，请问美国代表，你们什么时候能给印第安人一个交代？你们什么时候能让少数群体真正感受到公平正义？你们什么时候批准《消除对妇女一切形式歧视公约》？你们什么时候能给遭受仇恨与暴力的亚裔女性真正的安全保护？

戴兵强调，我要奉劝美方，趁早收起傲慢和偏见，放弃双重标准，停止对其他国家指手画脚。美国人权状况怎么样，大家心里都很清楚。希望美方知错认错，不要知错不改。

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