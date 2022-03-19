人民网布鲁塞尔3月18日电 （记者张朋辉）3月18日，在联合国人权理事会第49届会议期间，中国和委内瑞拉在日内瓦共同举办“美国、加拿大、澳大利亚对土著人权利的系统性侵犯”主题视频边会。驻日内瓦外交官、非政府组织代表、专家、媒体记者等150余人在线参会。

中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使介绍了中国外交部近日发表的《美国对印第安人实施种族灭绝的历史事实和现实证据》，指出美国通过屠杀、驱赶、强制同化等手段，系统性剥夺印第安人的生存权和政治、经济、文化等基本权利。加拿大连续发现大量土著儿童无名坟墓和遗骸，真相至今不明。澳大利亚在历史上推行“白澳政策”，将10万土著儿童强行带离家庭。目前，土著人在上述国家仍面临广泛、系统性歧视和不平等。美国、加拿大、澳大利亚应认真反省错误，对侵犯土著人权利的罪行进行调查和问责。

委内瑞拉常驻代表罗萨雷斯大使表示，美国、加拿大和澳大利亚以“人权教师爷”自居，自身人权状况却令人震惊。这些国家的土著人长期遭受系统性歧视和压迫，面临种种不公和暴力，西方主流媒体却刻意回避。这些国家动辄对发展中国家指责诬蔑，实施非法单边强制措施，给有关国家人民造成深重苦难。国际社会应持续关注美国、加拿大、澳大利亚等国侵犯人权行为，追究其责任。

朝鲜常驻代表韩泰松大使表示，美国、加拿大、澳大利亚对印第安人等土著人实施惨无人道的种族灭绝，历史不容遗忘，国际社会不能对这些国家土著人的悲惨遭遇保持沉默，必须追究肇事者责任，还土著人公道和正义。

俄罗斯代表指出，时至今日，美国、加拿大、澳大利亚的土著人仍在医疗、教育、住房、社会保障等方面遭受种族歧视和不公正对待，土著人的死亡率、青少年自杀率和被监禁率居高不下。美国等应遵守自己的国际人权义务，切实保障土著人权利。伊朗代表表示，美国、加拿大、澳大利亚摧毁土著人身份认同和文化，是恶劣的文化灭绝行为。

澳大利亚古比古比族和古恩族原住民牧师米尼康、加拿大霍莫克部落领袖赛斯表示，美国、加拿大、澳大利亚均对土著人实施了《防止及惩治灭绝种族罪公约》所定义的种族灭绝罪。西方殖民者为攫取利益，将土著人世代生活的土地据为己有，大肆掠夺自然资源，将土著儿童强行送入寄宿学校进行同化，摧毁土著人语言文字、教育体系和身份认同。土著人已不堪忍受。美国、加拿大、澳大利亚必须正视历史罪行，承认和保障土著人应得的权利。

中国山东大学法学院助理研究员田立表示，美国政府一直在种族灭绝问题上奉行“双重标准”，大肆诬蔑别国实施种族灭绝，却拒绝承认自己对印第安人犯下的罪行。美国拒不加入多项人权公约，其国内法也包庇美公民在国内外犯下的种族灭绝罪行，美国土著人群体很难通过司法途径伸张正义。联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯批评美国主流媒体、教科书对土著人进行污名化，将对土著人实施种族灭绝美化为“崇高的战争”。

会议还播放了美国对印第安人实施种族灭绝的纪录片《灭族之恨》。

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