人民网布鲁塞尔3月18日电 （记者张朋辉）3月18日，联合国人权理事会第49届会议举行关于委内瑞拉问题的讨论。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使发言，敦促美国停止侵犯委内瑞拉人民人权。

蒋端表示，一个国家人权事业的发展必须立足于本国国情和人民需求。我们赞赏委内瑞拉政府为促进和保护人权所做努力和取得的成就，尊重委内瑞拉人民自主选择的人权发展道路。人权理事会工作应遵循公正、客观、非政治化、非选择性等原则，各方应开展建设性对话与合作，不能将人权当作干涉别国内政、甚至进行政权更迭的工具。

蒋端指出，美国对委内瑞拉实施大量非法单边强制措施，是典型的强权政治和霸凌行径。美国的非法单边强制措施严重阻碍委内瑞拉经济社会发展，给委内瑞拉人民生计造成严重困难，严重损害委内瑞拉人民的生存权、发展权等人权。美国如果真像其标榜的那样关心人权，就应该立即停止对委内瑞拉的单边强制措施，停止干涉委内瑞拉内政，停止侵犯委内瑞拉人民人权。

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