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中国代表在人权理事会指出美国、英国对叙利亚人民的苦难负有不可推卸的责任

2022年03月19日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月18日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第49届会议18日举行关于叙利亚问题的讨论。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使发言表示，叙利亚问题延宕至今，充分说明外部干涉、挑动对抗、施压制裁只会给一国人民带来深重苦难。国际社会应从中吸取深刻教训。叙利亚的主权、独立、统一和领土完整、叙利亚人民的生存权和发展权必须得到切实尊重和保障。

蒋端指出，美国、英国对叙利亚人民的苦难负有不可推卸的责任。美、英等对叙利亚空袭造成大量无辜平民伤亡、流离失所。据报道，近20年来，美国在叙利亚等一些国家发动空袭超过9万次，在空袭中丧生的平民多达4.8万人，但美方一再隐瞒，拒不道歉、认罪和惩治凶手。美、英等对叙利亚实施大量非法单边强制措施，造成严重的人权和人道主义危机。美、英等必须对空袭造成叙利亚平民伤亡的所有事件进行公正调查并追究相关人员责任，解除对叙利亚的非法单边强制措施，停止掠夺叙利亚资源。

(责编：高歌、常红)

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