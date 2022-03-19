人民网联合国3月18日电 （记者李晓宏）当地时间3月18日，联合国安理会再次审议乌克兰生物安全问题。中国常驻联合国代表张军在会上发言表示，任何生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切和重视，相关当事方应当对存在的疑问予以回应，作出及时全面的澄清，打消国际社会的疑虑。

张军说，中方已多次就乌克兰问题阐明立场。当前形势下，国际社会普遍希望尽快实现停火，避免更多平民伤亡，避免更大规模人道危机，这也是中方的期待。当事方直接谈判是解决问题的根本出路。俄罗斯同乌克兰已经举行四轮谈判，能够保持谈判就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续劝和促谈，支持联合国和各方大力开展斡旋努力，也希望各方都能多做有利于促进和谈而不是火上浇油的事情。乌克兰危机的背后是欧洲安全问题。希望美国、欧盟和北约能同俄方坐下来进行深入全面对话，本着安全不可分割原则，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲的长治久安。

张军表示，在大规模杀伤性武器和生物安全问题上，中方立场是一贯的。中方主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。遵守《禁止生物武器公约》是所有缔约国的义务。中方呼吁尽早谈判建立《禁止生物武器公约》核查机制，这将有助于提升全球生物安全水平。

张军表示，中国曾经是生化武器的受害者。中方认为，任何生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切和重视，避免造成不可挽回的危害。对此，有关方面应采取负责任的态度。俄方进一步公布了新发现的相关文件。相关当事方应当对存在的疑问予以回应，作出及时全面的澄清，打消国际社会的疑虑。这不是过分的要求，在这个问题上也不应搞双重标准。

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