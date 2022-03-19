人民网华盛顿3月18日电 （记者李志伟）日前，美国肯塔基州路易斯维尔的大陪审团宣布，“美国非洲裔女子泰勒遭警察枪杀案”中涉事警察布雷特·汉基森的三项肆意危害罪指控均不成立。分析人士指出，这是美国警察逍遥法外的“又一例证”，有色人种寻求的种族正义仍未到来。

2020年3月13日，美国肯塔基州路易斯维尔警方在接到错误信息后闯入布伦娜·泰勒的家中搜查毒品，泰勒及男友误认为警察是非法入侵者，因此开枪自卫。随后，警方开枪射击多次，导致泰勒身中数枪后身亡，警方最终没有在泰勒公寓内找到任何毒品。

泰勒家人起诉了3名涉事警察。然而，肯塔基州检方称，两名涉事警察“有正当开枪理由”因此免予起诉。仅有45岁的白人警察布雷特·汉基森被起诉，但他被指控的罪名仅仅是因为开枪的子弹穿过隔板对公寓邻居“带来危险”。这一事件引起路易斯维尔民众长达100多天的抗议，最终也没有说服检方以射杀泰勒起诉警察。在经过一周的庭审和3小时的磋商后，由12人组成的陪审团宣布，这名警察“无罪”。

法新社报道说，布伦娜·泰勒在自家公寓被警察开枪打死已有近两年时间，她已成为“黑人的命也重要”运动的一个标志性人物。美联社报道说，汉基森的无罪释放可能关闭了对参与这一突袭行动的任何警官进行刑事指控的可能性。为泰勒一家维权的律师本·克伦普批评说，这是“警察逍遥法外的又一例证”，“表明在我们说我们的司法系统公平之前，仍有工作需要完成”。

路易斯维尔城市联盟总裁兼首席执行官萨迪卡·雷诺兹表示，这一判决并没有让她感到意外。她说，路易斯维尔的黑人居民已经“感到了一定程度的沮丧”，因为没有一名警官因泰勒的死亡而被起诉，“这非常令人沮丧，但我必须告诉你，这并不令人惊讶”。路易斯维尔市长格雷格·菲舍尔说，这一判决增加了“许多人的沮丧和愤怒”，“对许多人来说，正义仍然没有得到伸张”。

密歇根州立大学法学教授凯瑟琳·格罗索指出，对于陪审团的选择往往“依赖于谁会同情或不同情之类的刻板印象”。美国作家伊齐基尔·沃克指出，像泰勒这一案件，陪审团的选择很重要。沃克说，在美国的法庭上，陪审团选择中的种族问题也一直很普遍。研究发现，黑人被排除在陪审团之外的比率是其他种族的两倍多，而“这就是美国”。

加州大学洛杉矶分校蒂龙·霍华德说，重要的是要记住，对于非裔美国人和美国其他有色人种来说，“苦苦追寻的种族正义仍然难以实现”。

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