人民网华盛顿3月18日电 （记者李志伟）“电击枪和胡椒喷雾正变得像铅笔、橡皮擦一样普遍。”美国纽约市布鲁克林区的一名老师对媒体如此说道。纽约市警察局最新统计数据显示，相较于新冠疫情之前，纽约市学生携带武器到学校的数量飙升了80%。查获的武器包括手枪、刀、电击枪、胡椒喷雾剂等。《纽约邮报》更是将之形容为“全美最大学校系统内的一场军备竞赛”。

纽约市警方数据显示，从去年7月到今年2月20日，纽约市的公立学校总共从学生那里查获了3315件武器。电击枪的数量增长最为迅猛，增幅高达591%。胡椒喷雾剂、指节铜环数量也飙升了326%。与此同时，从学生那里查获的刀具达1420把。纽约市一所高中使用金属探测器在一天之内就查获21把武器。

同一时期，学校还从学生那里查获了14把枪支，而2020年仅为1把。例如，一名17岁高中生试图携带一把上了膛的9毫米手枪进入学校。去年10月28日，一名14岁学生携带一把左轮手枪，也被查获。

纽约布鲁克林区的一名老师说，现在学生带武器到学校是出于恐惧，用以防身。纽约市学校安保联盟负责人格雷格·弗洛伊德说，有的学生携带武器是为了找别人麻烦，而有的孩子则出于自卫考虑。纽约皇后区的一名校长对媒体说，这并不让人感到惊讶，学生携带武器数量激增，反映了整个城市的情况，“如果人们发现走在街上很危险，那么这就是你会看到的事情。”

据《纽约邮报》报道，那些在犯罪率高的地区工作的教师和安保人员说，大多数学生更害怕上下学途中遭遇安全问题。弗洛伊德说，“孩子们很害怕”，对于携带武器的黑帮团伙，法律没有管制措施，这意味着那些原本不需要携带武器的孩子，也必须携带武器来保护自己，“我们辜负了那些孩子们”。

这一现象背后是纽约市治安环境持续恶化。纽约市市长埃里克·亚当斯表示，学生被查获的武器数量激增是令人不安的，这是对纽约市犯罪现状的“控诉”。他说，“当一个孩子必须携带电击枪或枪支时，这是对我们城市的控诉。这是不可接受的”。昆尼皮亚克大学近日的一份民调显示，74%的纽约居民表示“纽约市的犯罪问题非常严重”，这是上世纪90年代以来最高数字。

这一现象还折射出美国校园暴力泛滥问题。美国“每个城市支持枪支安全”组织的统计数据，2021年，美国校园共发生了203起枪击事件，造成至少49人死亡，128人受伤。这一数据创下该组织自2013年开始统计以来的新高。

加州大学洛杉矶分校校园暴力专家罗恩·阿斯特说，美国学校系统被严重削弱，“我们将看到各种不同形式的枪支暴力和一般暴力。我们现在的情况会变得更糟”。他认为，美国校园暴力激增有多方面因素，包括疫情、社区暴力增加、家庭结构破裂，所有这些问题都在学校引发了“心理健康需求的海啸”。

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