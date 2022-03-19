人民网华盛顿3月18日电 （记者李志伟）近日，美国盖洛普公司的一项民调显示，42%的美国人将美国经济状况描述为“糟糕”，70%的人认为“美国经济状况正在恶化”，78%的人对美国的发展方向不满意。

分析认为，这些数据反映了目前美国经济复苏面临的诸多挑战。美联储近日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动持续温和扩张，但供应链瓶颈、高通胀环境以及劳动力短缺持续影响经济复苏。

美国劳工部发布的最新数据显示，2月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.8%，同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。美联储主席鲍威尔表示，由于供应链中断规模和持续时间超出预期，加之新冠肺炎疫情持续反弹，加剧供应链危机，美国通胀水平自去年以来急剧上升，现已“远远超过美联储设定的2%长期目标”。

美联储的报告指出，企业投入成本上涨是消费者价格上升的主要原因，其中运输成本上升尤为显著。劳动力成本增加和持续的材料短缺也导致投入增加。各辖区企业表示，将继续把增加的投入成本转嫁至消费者，预计未来几个月价格将进一步上升。

美国供应管理学会发布的数据显示，美国2月服务景气指数环比下降3.4个点至56.5，创该指数过去一年来的最低值。该指数自去年12月起连续下降，反映出美国服务业增速持续放缓。

美国供应管理学会服务业调查委员会主席安东尼·涅韦斯说，受访企业继续面临供应链中断、产能限制、通货膨胀、物流受阻和劳动力短缺等挑战，“这些状况影响了企业满足需求的能力，导致商业活动和经济增长降温”。

致同会计师事务所首席经济学家黛安娜·斯旺克认为，当前形势下，美国通胀有可能从一个阶段性问题演变成一个长期性问题，美联储在政策选择上必须小心翼翼地走钢丝。“在这个过程中，最危险的就是通胀一旦扎下根来，你就很难摆脱它。”

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