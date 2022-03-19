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2022年度“全美华人30岁以下青年精英榜”评选结果揭晓

2022年03月19日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月18日电 （记者李志伟）当地时间3月18日，2022年度“全美华人30位30岁以下青年精英榜”评选结果在洛杉矶揭晓。历时近3个月，活动主办方经过多轮筛选，评选出30位来自不同行业、领域的青年精英。

据主办方介绍，“全美华人30位30岁以下青年精英榜”的评选，旨在鼓励和助力华人青年以及留学生创新创业。这是在全美第一个专门面向华人青年和留学生群体设立的奖项，被认为是全美青年创业圈中最具权威和影响力的奖项之一。该奖项由全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会、《洛杉矶邮报》等机构主办。

主办方介绍说，评委会由来自全美各行业知名专家组成。他们在评语中指出，在新产业、新业态、新模式涌现的时代，获奖者们在创新、前瞻、服务、社会责任感、个人专业等方面有杰出的表现，展现了华人青年和留学生群体积极、向上、才华横溢的整体风貌。

今年的入榜者分别入选消费者科技、人工智能、算法、元宇宙类，新能源、碳中和、环境保护类，金融及投资服务类，教育、消费者服务类，咨询类，跨境电商类，影视文化、艺术，科学研究，建筑设计等九个类别。其中人工智能、算法、元宇宙、新能源、碳中和等前沿科技为今年新增设。今年入榜率为5.28%。此外，今年还附设2022 Cal C U30（5名）和特别奖（10名）两个同等级的类别。

(责编：高歌、常红)

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