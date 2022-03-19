新华社纽约3月18日电 综合新华社驻外记者报道：参与俄罗斯与乌克兰谈判的俄方代表团团长、俄总统助理梅金斯基18日表示，俄乌双方在谈判中就乌中立地位与乌不加入北约议题尽可能拉近了立场。乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克同日表示，乌方的谈判立场保持不变。

——俄罗斯媒体18日援引梅金斯基的话报道说，乌克兰中立地位与乌不加入北约是俄乌双方谈判的关键议题之一，双方在这一议题上尽可能拉近了各自立场。但在乌克兰如果放弃加入北约会得到何种额外安全保障问题上，双方的立场还有“细微差别”。此外，双方就乌克兰“去军事化”问题的谈判尚处在“半程中”。在涉及顿巴斯地区管理的关键问题上，双方的立场不同。

——乌克兰谈判代表波多利亚克18日在社交媒体发文说，乌方的谈判立场保持不变，即停火、俄罗斯撤军以及具有明确方案和严格约束力的安全保障。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫18日晚说，俄军当天早晨使用远程高精度武器对乌克兰军事基础设施实施打击，摧毁利沃夫市一处航空维修厂战机停放地以及位于尼古拉耶夫市和沃兹涅先斯克市郊区的弹药和军事装备仓库。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方184架无人机、1412辆坦克和其他装甲车辆、142台多管火箭炮、542门野战火炮和迫击炮、1211辆特种军用车辆。

——俄罗斯总统普京18日应约与法国总统马克龙通电话，双方讨论了乌克兰局势问题。针对法方关切，普京再次强调俄武装力量在特别军事行动期间尽一切努力保护民众生命，其中包括组织人道主义通道安全撤离民众。马克龙在通话中对顿巴斯地区城市马里乌波尔局势表示“极度关切”，认为乌克兰局势在恶化，持续轰炸危及平民安全，俄乌之间的谈判尚未取得实质进展。马克龙再次要求立即在乌克兰实现停火。（参与记者：李奥、李东旭、唐霁、徐永春）

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