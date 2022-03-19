新华社莫斯科3月18日电（记者李奥）俄罗斯国家航天公司18日说，载有3名俄罗斯宇航员的俄“联盟MS-21”飞船当天与国际空间站完成对接，3名宇航员顺利抵达国际空间站。

俄国家航天公司当天发表声明说，搭载“联盟MS-21”飞船的“联盟-2.1a”火箭于莫斯科时间18日18时55分（北京时间23时55分）从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空，随后进入预定轨道。莫斯科时间22时12分，飞船与国际空间站俄制“码头”号对接舱完成对接。

据俄罗斯媒体报道，此次进入国际空间站的3名俄罗斯宇航员分别是奥列格·阿尔捷米耶夫、丹尼斯·马特维耶夫和谢尔盖·科尔萨科夫，他们将在国际空间站工作195天，计划于今年9月30日返回地球。

另据美国媒体报道，美国国家航空航天局局长比尔·纳尔逊日前在一份声明中表示，美国航天局将继续与包括俄罗斯国家航天公司在内的所有国际伙伴合作，以确保国际空间站持续安全运行。纳尔逊表示，美国航天局对目前正在运行中的在轨空间站和地面站的支持没有变化。（参与记者：谭晶晶）

(责编：白宇、胡永秋)