本报3月18日电 （记者张朋辉）3月16日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在人权理事会第四十九届会议促进和保护所有人权议题下全面阐述中国人权主张，阐明全球发展倡议重要意义。

陈旭指出，当前世界面临诸多严峻挑战，实现人人得享人权仍然任重而道远。人民幸福生活是最大的人权，各国应坚持以人民为中心，根据本国国情和人民需求，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，促进人的全面发展，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

陈旭表示，人权的享有不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统。一国人权状况好不好，应由这个国家人民自己来评判，而不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。各国应共同推动国际关系民主化和法治化，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 03 版）

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