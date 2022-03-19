本报记者 俞懿春

“中国推进高水平对外开放，为江森自控等企业带来了更大发展机遇。”美国企业江森自控亚太区总裁梁伟超日前在接受本报记者采访时说，江森自控在中国市场的发展过程，也是见证中国坚持改革开放、积极参与全球化的过程。

上世纪80年代，江森自控时任首席执行官和副总裁首次访问北京，次年，该公司与中方签署五年协议。之后，江森自控在中国市场稳扎稳打，不断发展壮大。“中国创新发展呈现澎湃活力，江森自控的两大研发中心已落户中国。”梁伟超表示，亚洲地区尤其是中国，已成为江森自控最重要的业务增长市场之一。依托中国市场供应链，越来越多江森自控中国工厂的产品销往世界各地。

近年来，中国坚定不移推进高水平对外开放，一系列支持性政策让营商环境更加开放友好，服务体系更加健全。梁伟超表示，中国国际进口博览会是中国对外开放的重要平台之一。自2018年首届进博会举办以来，江森自控已连续4年参展。“通过进博会，我们了解到中国客户对食品安全、有机食品有很大兴趣，自那以后，我们就开始开发相关产品和技术，进军食品领域，以适应中国市场的需求。”

梁伟超认为，“可持续”是中国未来发展的关键词，江森自控的专业技术与经验可以为此作出贡献。从助力北京城市副中心打造绿色生态发展示范区，到对上海外滩三号进行综合节能改造，江森自控通过一系列节能技术和智慧科技解决方案，与中国合作伙伴一起追求可持续发展目标。梁伟超期待，随着中国持续推动绿色低碳发展，企业可以继续发挥在建筑科技中的经验优势和创新活力。

2021年，中国经济总量占全球经济比重预计超18%，对世界经济增长的贡献率预计达到25%左右，成为全球经济最具活力的地区之一。“我们看到了中国经济的强大韧性。中国经济的强劲复苏和稳步提升给我们留下了深刻印象，也增强了我们深耕中国市场的信心。”梁伟超说，“十四五”规划及多项面向外资企业的利好政策和举措，让江森自控对未来在中国的发展充满期待。“我们将持续为中国带来最新的数字化解决方案和城市更新经验，助力中国绿色发展。”

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)