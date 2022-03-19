本报记者 谢亚宏

今年是中国与马耳他建交50周年。“50年来，马中关系历久弥新。在平等相待、相互尊重和互利共赢基础上，我们在各领域的合作均取得了丰硕成果，不断造福两国人民。”马耳他外交部长巴尔托洛日前在接受本报记者专访时表示，随着双边关系深入发展，相信马中两国合作将取得更多实质性进展。

建交以来，中国与马耳他长期保持友好合作关系。两国签署60多项合作协议，涉及教育、卫生、文化、能源、交通等众多领域。巴尔托洛表示，去年7月，他对中国进行了访问，并与中方就加强双边合作、应对气候变化、维护网络安全等议题进行了广泛而深入的讨论，访问富有成效。

马耳他高度重视共建“一带一路”倡议。2018年11月，马中两国签署共建“一带一路”政府间合作谅解备忘录，并在此框架内确定了互联互通、贸易投资、金融、科技等多个合作领域。巴尔托洛表示，希望马中双方不断推动共建“一带一路”与欧盟相关发展战略对接，为两国关系发展注入新的强劲动力。

巴尔托洛高度评价马中双方人文交流成果。他表示，马耳他中国文化中心和地中海地区中医中心受到马耳他民众欢迎，他曾多次与中国文化中心讨论合作事宜。“据我所知，中国文化中心已举办800多场文化活动和125个培训项目。马耳他民众通过在中国文化中心举办的艺术展览、中文口语暑期课程和各类讲座等活动，对中国文化有了更加深入的了解。”

谈及中国新冠肺炎疫情防控取得的重大成果，巴尔托洛表示，中国为各国抗击疫情提供了宝贵经验，并积极向其他国家提供疫苗等支持，马方对此高度赞赏。他认为，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，对实现联合国2030年可持续发展目标和应对各类全球性挑战意义重大。

单板滑雪运动员珍妮丝·斯皮泰里是北京冬奥会上唯一的马耳他运动员，也是马耳他第一个参加冬奥会的滑雪选手。这位爱吃豆包的马耳他姑娘以勤奋与坚持收获了中国网友的喜爱。巴尔托洛热烈祝贺中国成功举办北京冬奥会，认为“奥运会是一个促进和平、尊重、包容的独特平台，将加强各国民众间的相互理解”。

巴尔托洛表示，马耳他一直是推进欧中关系的积极力量。在人文交流、共抗疫情、经贸合作等方面，马耳他始终支持并倡导欧盟与中国加强对话、交流与合作。“我们全力支持欧盟在欧中双方共同关心的问题上寻求共同立场，鼓励双方继续在这些问题上开展建设性对话与合作。”

（本报罗马3月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)