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巨大发展成就给世界带来信心（国际论坛）

纐缬厚
2022年03月19日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　中华人民共和国自恢复在联合国合法席位以来，始终坚持维护并践行多边主义，给国际形势增添了稳定性，为维护世界和平增添了重要力量，为各国人民共同走向光明的未来发挥了积极作用。

　　中国维护并践行多边主义，有助于推动世界和平发展。作为世界第二大经济体，中国积极致力于维护国际公平正义，缩小国家间的发展差距。中国坚持共商共建共享理念，不搞“小圈子”，共建“一带一路”倡议正是这一理念的具体体现。共建“一带一路”不仅有利于中国的发展，也满足了沿线各国人民对幸福生活的共同期待。

　　中国共产党成立以来，始终坚持为人民谋幸福，并团结带领中国人民为实现发展而共同努力。经过长期不懈奋斗，中国取得巨大发展成就。中国共产党的百年奋斗史和光辉成就不仅是中国人民的精神财富，也给世界各国人民带来信心，理应镌刻在人类发展史的丰碑上。放眼世界，中国是少数能长期保持经济快速发展和社会稳定的国家之一。中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，努力让发展成果更好惠及更多国家和民众，必将赢得国际社会的更多信任和支持。

　　瞩目未来，各国应继续致力于维护和平稳定，促进共同发展。中国推动世界和平发展的能力不断增强，我相信，中国将继续积极维护并践行多边主义，在国际事务中发挥更大作用，特别是通过高质量共建“一带一路”推动全球共同发展，为沿线国家人民摆脱贫困贡献更大力量。

　　（作者为日本国立山口大学名誉教授）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月19日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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