本报记者 周 輖

中企承建的卢塞尔体育场已成为卡塔尔地标性建筑。图为卢塞尔体育场鸟瞰图。

中国铁建国际集团有限公司供图

“一区灯带工作正常，二区13轴上有两处异常，请检查此处线路。”夜幕中，位于卡塔尔首都多哈以北15公里处，2022年卡塔尔世界杯主体育场——卢塞尔体育场被绚烂的灯光点亮，中国铁建国际集团有限公司外籍工程师奥泰比和中国同事正在做最后的设备调试。今年底，卢塞尔体育场将承担卡塔尔世界杯闭幕式、决赛等重要活动和赛事。

卢塞尔体育场项目是中国同海合会国家加强互利合作的缩影。2021年，中国与海合会国家双边贸易额突破新高，互利合作不断加深，双方在基础建设、人文交流、抗击疫情、高科技等方面合作亮点纷呈、成果丰硕。

共同建设，助力改善民生

“中国企业助力卡塔尔举办2022年足球世界杯赛事，将为卡塔尔世界杯增色添彩。”卡塔尔世界杯组委会发言人法蒂玛·纳伊米说。

2016年11月，中国铁建国际集团有限公司中标卢塞尔体育场建设项目。体育场建成后能容纳9.2万名观众，结构用钢总量相当于3个埃菲尔铁塔的用钢量。

在中企统筹主导下，来自15个国家的110家大型分包企业、4600多名建设者共同参与了卢塞尔体育场项目建设。如今，别致壮观的体育场已成为卡塔尔地标性建筑。2020年12月，体育场图案被印在了新发行的面额为10卡塔尔里亚尔的纸币背面。回想起当时的情景，奥泰比激动不已，“看到自己参与的项目得到认可，我们更有动力了！”

中国与海合会国家合作带来的是共赢，这是当地民众的共同感受。

在沙特阿拉伯，海米斯阿哈德桥去年通车，极大方便了当地民众出行，有力带动了当地经济发展；

在阿联酋，阿布扎比塔维勒海水淡化项目去年底并网成功，这是全球最大的反渗透式海水淡化项目，每天可产出合格饮用水90万吨；

在阿曼，伊卜里光伏电站日前竣工，投产后可满足当地5万户家庭用电；

在科威特，西北部的穆特拉新城正在建设52个超大型雨水收集池，300多万个从中国引进的雨水收集模块正在搭建中。建成后的大型雨水收集池总容积约为65万立方米，能有效收集地表雨水、回灌地下水资源，助力穆特拉新城成为“海绵城市”……

众多合作项目有序推进，助力当地民生福祉持续改善。海合会助理秘书长阿卜杜勒·阿齐兹·阿卢韦谢杰表示，海合会国家积极参与共建“一带一路”，将有力推动地区经济复苏。

携手抗疫，共筑免疫长城

位于阿联酋哈伊马角的中阿合作新冠疫苗生产线上，密密麻麻的玻璃瓶正在等待灌装。去年3月，该生产线正式启用，产出的疫苗被命名为“生命之苗”。完成包装后，疫苗将被送至阿联酋各个疫苗接种点，并出口到周边国家。

2020年12月，国药集团中国生物新冠灭活疫苗在阿联酋正式注册上市，成为全球首个正式获批上市的疫苗。“我们信任中国，我们信任中国疫苗！”阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，得益于中国疫苗的帮助，阿联酋已跻身全球疫苗接种率最高的国家行列。

疫情发生以来，中国与海合会国家团结互助、共抗疫情。中方高度重视并积极回应地区人民对疫苗的实际需要，用实实在在的行动与地区国家一道推动构建人类卫生健康共同体。

在沙特，中企搭建的“火眼”实验室全部使用中国自主研发设备，支撑起沙特全国50%的检测量，已完成超1600万人次的检测工作；

在阿曼，“火眼”实验室为保护国际旅客健康安全、保障国际航班顺利运营提供精准检测的技术支持；

在科威特，中方派遣医疗专家组迅速驰援，当地中资企业还协助科方改造首个方舱医院……

科威特卫生大臣巴西勒说：“中国的援助极大鼓舞了科威特医护人员的斗志，并为我们完善诊疗方案提供了及时帮助。”沙特科研与知识交流中心主任叶海亚表示，沙特与中国在应对疫情方面密切合作，中国向包括沙特在内的多国提供了大量医疗物资援助，并派出医疗人员与各方交流经验，以实际行动为建设人类命运共同体作出贡献。

多元合作，推动共同发展

在北京冬奥会开幕式上，24岁的高山滑雪运动员法伊克·阿卜迪高举沙特国旗步入会场。这是沙特第一次派运动员参加冬奥会，也是海合会成员国第一次派运动员参加冬奥会，成为中国与海合会国家友好新象征。阿卜迪说：“中国人民是沙特人民的好朋友，能代表沙特参加北京冬奥会我感到非常自豪。”

中国与海合会国家人文交流愈发密切。阿联酋、沙特等国相继在基础和高等教育阶段推广中文教学，海湾多国设立中国研究机构，多家智库设立中文网页、出版中国研究著作，培养了一批新生代知华学者。

在数字经济领域，《“一带一路”数字经济国际合作倡议》《中阿数据安全合作倡议》等文件的签署，为加强双方在互联网和数字经济发展领域的合作与互鉴提供支持。疫情发生后，中国电商企业积极与阿方分享在平台建设、物流管理等方面的技术和经验，为阿拉伯国家企业复工复产做出重要贡献。据统计，中国电商平台已覆盖海湾地区逾5000万用户。

当前，中国与海合会国家正积极开展自由贸易协定谈判，以发挥海合会国家区位优势，分享中国超大规模市场机遇，助力海合会国家成为辐射周边地区的物流、航运枢纽，同时吸引更多域外资金和技术向海湾地区投放，加快海合会国家多元化发展。“中国是真诚可靠的伙伴，希望海合会国家继续加强与中国的关系。”阿曼前驻华大使易卜拉欣·哈穆德·苏卜希说。科威特经济分析师哈杰吉·布赫杜里认为，海中自贸协定将促进中东地区的安全与稳定。

海合会秘书长纳伊夫表示，中国是海合会重要的战略伙伴和最大的贸易伙伴，双方有着高度互信。相信海中合作有利于海湾地区的稳定与发展，并为双方人民带来巨大福祉。

（本报开罗3月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)