陈明健

日前，南部非洲六姊妹党联合建设的尼雷尔领导力学院竣工启用仪式在坦桑尼亚举行。中共中央总书记习近平致贺信。在启用仪式现场，我亲身感受到南部非洲六国对尼雷尔领导力学院建成的喜悦之情。启用仪式规模大、规格高，体现了各党对尼雷尔领导力学院的高度重视。作为六姊妹党自主建设、中国共产党大力支持的合作项目，尼雷尔领导力学院是六党加强自身建设、提高执政能力的重要举措，被六党誉为“思想坦赞铁路”。

尼雷尔领导力学院的建成和启用是中国共产党和非洲友党友好合作的重要象征。上世纪60年代，南部非洲民族解放运动方兴未艾。中国共产党站在人类进步和世界正义的一边，尽己所能向渴望独立、追求自由的非洲兄弟给予无私支持。中国援建了被非洲人民誉为“自由之路”“友谊之路”的坦赞铁路，打通了东南部非洲人民互帮互助的大动脉。经过艰苦卓绝的斗争，一批非洲国家实现民族解放和国家独立，同中国结下牢不可破的深厚友谊。

中国共产党同南部非洲六姊妹党保持着传统友好关系，为中国同南部非洲六国关系发展发挥了重要引领作用，树立了国家与国家、政党与政党之间相互尊重、平等交流的典范。我们在平等相待的基础上开展治国理政经验交流互鉴，从不把自身意愿强加给对方。我们尊重对方自主选择政治制度的权利，支持彼此探索适合本国国情的现代化道路。在国际风云变幻中，我们始终团结协作、守望相助，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，并携起手来主持公道、捍卫正义，共同维护发展中国家的利益。这些是中非友谊历久弥坚的宝贵经验，也是携手构建新时代中非命运共同体的题中之义。

中国共产党带领中国人民成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。坦桑尼亚等许多非洲国家愿意学习借鉴中国的发展经验。当前，中华民族伟大复兴的中国梦展现出前所未有的光明前景，非洲团结自强、振兴发展的非洲梦迎来前所未有的实现机遇，中非加强团结合作，有利于共同应对风险挑战，推动共同发展，增进人民福祉。

今年是坦桑尼亚国父尼雷尔诞辰100周年。学院以尼雷尔命名，既是对这位非洲民族解放运动先驱最好的纪念，更是对尼雷尔总统倡导的独立自主精神和泛非主义思想的继承与弘扬。中方愿以尼雷尔领导力学院竣工启用为契机，同非洲各国政党加强治国理政经验交流互鉴，相互支持走符合国情的发展道路，深化各领域务实合作，推动构建高水平中非命运共同体，为建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

（作者为中国驻坦桑尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)