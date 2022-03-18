庄圆

近期，俄罗斯国防部公布在乌克兰缴获的文件：美国在乌境内控制了30多个生物实验室，引发国际社会广泛关注。然而，美国在乌克兰的生物军事活动只是冰山一角，据公开数据，美国国防部以“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等名义，在全球30个国家控制了336个生物实验室。

根据俄国防部3月10日公布的消息，有文件显示，美国及其北约盟友在乌克兰境内开展生物武器研究，其中包括研究“通过候鸟传播高致病性禽流感病毒”“从蝙蝠传播给人类的细菌和病毒等病原体”等多个项目。最为人所知的UP-4项目设计时间是2020年，目的是研究通过候鸟传播传染病的可能性，包括对人类致死率高达50%的高致病性H5N1流感。

多个证据已经表明，乌克兰境内的生物实验室是按照美国国防部命令运行的，并且所有的高风险研究项目都在美国专家与学者的直接监督与指导下进行。在此过程中，还出现了多次乌克兰各地区公民生物样本从卫生部转移到国外的案例。不难推断，这些都是有计划地搜集与转移，甚至可能开展了针对特定种族的生物研究。

美国将生物实验室之所以选址在乌克兰，除了利用历史遗留问题对俄造成压力，更是因为其具有跨大陆迁徙路线相交的独特地理位置。在UP-4实验中，合作实验室研究了145种生物物种，确定了至少两种主要经过俄罗斯境内的候鸟。

根据美方自己公布的数据，美国在乌克兰共有26个生物实验室和其他相关设施。美国国防部拥有绝对控制权。目前公开披露的消息显示，美国对这些实验室的活动投入已超过2亿美元。

美国对于高危病毒生物制剂的研究和高成本投入背后，到底隐含着什么样的目的，让人细思极恐。

针对美国在乌克兰设立生物实验室，世界卫生组织日前表示，希望乌克兰境内的一些生物实验室可以对其储备的危险病原体进行销毁，从而确保整体局势的安全。

对于一再被曝光的实验室，美国方面先是极力搪塞掩盖，之后作出回应称实验的目的是为了进行生物研究，更好地为了周边民众的幸福生活带来保障。

但是美国的解释却与外界的理解相反。俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）日前表示，美国生物实验室进行的活动使大量平民面临生命威胁。“我相信，国际社会已经充分认识并将继续认识到，这种对大量平民构成致命威胁的活动是不能被允许的。”

针对美国在全球设立生物实验室及其活动，3月16日，中国外交部发言人赵立坚表示，生物安全事关人类共同利益，美方有义务遵守《禁止生物武器公约》，也有义务对国际社会的关切作出澄清。

《禁止生物武器公约》于1975年3月生效，截至2020年4月共有183个缔约国。基于当前复杂的国际形势，每个缔约国都有认真履行公约的义务，都应该发挥公约在维护世界和平与安全方面的积极作用。

事实上，多年来，美国一直阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制，拒绝接受对其境内外生物设施的核查。如若具有法律约束力的核查制度一直缺席，或许将进一步造成国际社会的动荡。

对国际社会来说，应当以此为契机，重启核查机制的谈判进程。就美国而言，应当重新考虑自己立场，就在全球设立生物实验室的质疑，给全球人民一个交待。（作者系美国宾夕法尼亚大学公共管理硕士）

(责编：常红)