新华社北京3月7日电 2022年3月7日，国务委员兼外长王毅应约同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话。

博雷利通报了欧方对当前乌克兰局势的看法和立场，表示现在最要紧的是停火，避免再发生大量人员伤亡。欧方支持通过谈判解决问题。中国是一个爱好和平的大国，希中方发挥作用鼓励促成停火，推动当事方走上谈判和政治解决的道路。

王毅表示，中方对乌克兰局势走到这一步感到痛惜。制裁解决不了问题，升级制裁反而会使局势更加复杂扩大。当务之急是避免人道主义危机。中方已公开提出防止乌发生人道主义危机的六点倡议，主要目的是推动国际社会形成合力，避免乌人道状况进一步恶化。

王毅说，我们还要鼓励俄乌双方举行和谈。中方一开始就主张对话。希望国际社会支持俄乌进行认真谈判，不仅要谈下去，而且要谈出停火、谈出止战、谈出和平。中方愿在力所能及范围内继续为局势缓和发挥建设性作用。也希望看到欧方将来同俄方就欧洲安全问题进行全面、认真的对话，本着安全不可分割的原则，形成均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

王毅说，当前形势下，中欧作为世界两大力量要共同努力，筹办好中欧领导人会晤，向世界发出积极、正面的信号。

博雷利表示，欧方愿与中方共同推动欧中关系进一步向前发展。

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