新华社维也纳3月7日电 国际原子能机构7日召开理事会会议。会议通过议程，决定再次以正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作问题。中国常驻维也纳联合国代表王群在通过上述议程后接受中外记者采访时表示，美英澳核潜艇合作所涉核武器材料转让是否合法问题不容回避。

王群说，在中方主张下，此次理事会以协商一致方式再次决定设置单独正式议题，专门讨论“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》（NPT）各方面的问题”。这是继去年11月以来机构理事会再次将该议题列入正式议程，体现了国际社会和理事会广大成员对此事的严重关切，也说明此事超出机构秘书处现有授权范畴，必须通过相关政府间进程处理。

王群指出，美英澳核潜艇合作是不是涉及核武器材料的非法转让，是三国合作的核心和症结所在。首先，美英作为核武器国家、澳大利亚作为无核武器国家，对照NPT第一条、第二条规定的义务，相关合作是不是违反NPT的目的和宗旨，这必须讲清楚。这个问题不容回避，也回避不了。其次，如果三国合作确实涉及非法转让核武器材料，那三国就必须彻底放弃相关合作，立即停止这种公然、直接违反和挑战NPT的行径。最后，如果三国不放弃相关合作，机构成员国就有权利、有责任继续推进相关政府间讨论进程，就此寻求解决方案，以维护NPT权威和有效性、维护机构保障监督体系的严肃性。

王群最后强调，此次理事会再一次将三国核潜艇合作问题纳入正式议题，是朝正确方向迈出的又一重要步骤。中方对此坚决支持。希望理事会广大成员在去年11月讨论基础上，进一步聚焦美英澳核潜艇合作的核心问题，弄清事实真相，探寻解决方案，以实际行动捍卫NPT，共同维护国际核不扩散体系。

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