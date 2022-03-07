新华社北京3月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯军队于当地时间7日10时起，在乌克兰多个城市实行“安静模式”并开放人道主义通道。乌克兰谈判代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚6日表示，北约目前不准备讨论乌克兰加入该组织的问题，乌方愿意讨论“非北约”安全模式。

——根据俄罗斯国防部官网7日发布的消息，俄军于当天当地时间10时起，在乌克兰多个城市实行“安静模式”并开放人道主义通道。消息称，考虑到基辅、哈尔科夫、苏梅和马里乌波尔等城市出现的灾难性人道主义形势以及该形势的急剧恶化，根据法国总统马克龙向俄罗斯总统普京提出的请求，俄罗斯武装部队出于人道主义考虑，从7日10时在上述城市进入“安静模式”并开放人道主义通道。

——乌克兰谈判代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚6日接受美国福克斯新闻频道专访时表示，在领土完整方面，乌克兰不会向俄罗斯妥协。除上述问题外，乌方愿意讨论任何其他问题。阿拉哈米亚表示，北约国家目前不准备讨论乌克兰加入北约问题，在近5年或10年里，北约都没有这样的准备。乌克兰愿意讨论“非北约”安全模式，比如乌方可以从美国、英国等国获得直接的安全保障，乌方对与更多国家讨论此事持开放态度。

——据塔斯社7日报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天证实，俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长库列巴计划在土耳其外交部长恰武什奥卢的参与下，在本周于土耳其安塔利亚举行的外交论坛期间进行接触。当天早些时候，塔斯社援引恰武什奥卢的话报道，俄乌外长可能会于3月10日在安塔利亚外交论坛间隙以三边形式举行会晤。

——据乌克兰国家通讯社援引乌军方消息，6日夜间，乌军包围了被俄军控制的、位于赫尔松市西北郊区切尔诺巴耶夫卡的机场，炸毁俄军在该机场部署的30余架直升机。此外乌军在敖德萨周边地区击毁了一艘俄海军舰船，但乌方未透露细节。根据乌国防部长列兹尼科夫在社交媒体发布的消息，俄军试图整合力量对乌克兰发动新一轮军事打击，新一轮攻势首先将针对基辅、哈尔科夫、切尔尼戈夫和尼古拉耶夫等地。

——根据俄国防部发言人科纳申科夫7日发布的消息，自俄方开展特别军事行动以来，俄罗斯武装力量共摧毁了乌克兰境内军事基础设施的2396处目标，其中包括82个指挥所和通信中心，119套防空导弹系统和76个雷达站。俄军还击毁了827辆坦克和其他装甲车辆，84台多管火箭炮，304门野战火炮和迫击炮，603辆特种军用车辆和78架无人机。

——乌克兰国家边防局7日在社交媒体上表示，过去24小时有超过11.7万人逃离乌克兰，大部分去往波兰避难。

——俄罗斯联邦政府7日批准了对俄罗斯及其公民和企业采取不友好行动的国家和地区名单。根据俄政府网站发布的声明与文件，这份名单包括美国、欧盟国家、加拿大、日本等近期对俄实施制裁的国家和地区。声明表示，根据有关规定，对上述名单中的外方债权人负有外汇债务的俄罗斯公民、企业、行政主体等，可以使用卢布偿还相关债务。俄方债务人可以要求俄罗斯银行以外方债权人名义开设专门的卢布账户，并在付款当天按照俄央行汇率以等值卢布向其转账。（参与记者：李东旭、黄河、李铭）

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