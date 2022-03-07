人民网开罗3月7日电 （记者沈小晓）3月6日，开罗中国文化中心发布“最想去的中国冰雪旅游盛地”评选结果，黑龙江、新疆、北京获埃及民众“最想去的中国冰雪旅游盛地”三甲。同时，24名积极参与评选活动的埃及网友分别获得了最佳评论奖、优秀评论奖等奖项。

今年年初，根据埃及社会、文化特点和民众喜好，开罗中国文化中心创新推出了2022“北方冰雪旅游海外推广季”之“我最想去的地方”线上评选活动，邀请埃及各界友人参与话题互动，在中心主题帖文下写出自己最想去的中国省份（或城市）及原因，晒出旅游目的地图片并打上话题标签等。

评选结果显示，开罗中国文化中心以帖文或视频等形式推介的新疆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北和北京等省市冰雪旅游项目资源均受到了广泛欢迎和喜爱，其中，黑龙江、新疆、北京最受欢迎。

驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩表示，上述评选结果基本符合预期。其中，黑龙江作为中国的冰雪旅游大省位列榜首属于实至名归；新疆和北京进入三甲，除两地同样有丰富的冰雪旅游资源外，还得益于两地更多丰富多彩的民族和历史文化遗产。这一方面证明了文化旅游融合发展的精彩魅力，另一方面也说明了埃及网友对中国文化和旅游资源的深入了解和热切向往。

此次活动受到埃及民众的广泛关注，旅游推广和文化传播的效果远远高于预期。活动期间，该活动主体帖文总覆盖人数近40万，收到网友评论近2100条，互动近4.5万次。来自埃及曼苏拉的西德拉·蒙塔哈获得本次活动的“最佳评论奖”。她在中心帖文下多次留言，“新疆风景迷人，是最美的旅游胜地之一。在广袤的土地上有着草原和雪山。没有去过新疆的人，就不会知道中国的美……我想去那里滑雪、骑马。”

“我最想去的地方”评选活动落幕标志着开罗中国文化中心持续2个月的2022“北方冰雪旅游海外推广季”圆满收官。本次推广季包括23个文化和旅游项目以及北京冬奥会的相关资讯，线上覆盖总人数近114万余人，互动次数近18万次，向埃及民众全面展示了我国冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化和北京冬奥文化的魅力。

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