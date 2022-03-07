人民网北京3月7日电 （记者李欣怡）日前，RCEP产业合作委员会第二次会议以线上线下形式召开。

RCEP产业合作委员会主席许宁宁在致辞中表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施两个月来世界及本区域发生了许多新变化。RCEP各国特别需要携手抓住这一新机遇，并共同应对挑战。

来自RCEP国家的80多个全国性行业商协会的领导人和有关国家驻华大使馆商务参赞出席会议，积极表达增进合作的愿望，并达成了四点会议共识。

首先，合作应对不稳定的全球经济。当前全球新冠疫情持续蔓延和国际形势复杂多变，全球经济中不稳定因素增多。应对不稳定性特别需要RCEP区域各国工商界以RCEP生效实施为契机，充分利用RCEP开放市场为合作带来的有利条件，实施精准对接、创新务实的合作，共迎贸易投资新发展，实现区域经济复苏增长。

其次，RCEP各国间经贸合作的发展，与相互间友好关系的巩固紧密相关。呼吁各有关方充分意识到，从RCEP协定实施中获得实实在在的经济成果，特别需要各国增进互信、发展友好关系。

第三，推进RCEP区域对接合作机制建设。在充分利用好已有合作机制的同时，建立有关符合RCEP各国工商发展需求的新合作机制。以机制建设拓宽信息、商务渠道，协助企业找准经贸合作的着力点，推进重大合作项目。

第四，与会中方代表建议，中方行业商协会落实好中国商务部等六个部门印发的《关于高质量实施RCEP的指导意见》。有针对性地开展RCEP及其相关知识的培训；结合本行业特点，制定《对接RCEP行动计划》；着力提高行业商协会国际合作水平，增进与RCEP其他14国相关商协会的密切友好合作。

会上，泰国驻华大使馆公使衔参赞婉塔娜在发言中谈到， RCEP协定为泰国创造了贸易和投资发展机会，特别是在出口方面，泰国有29891种货物在该协定实施后立即享受零关税，如新鲜和加工水果、渔业产品、橡胶和橡胶制品、塑料、化学品、计算机和组件等许多泰国产品扩大了出口机会。RCEP协定将是成员国在后新冠疫情时期经济复苏的重要工具之一，望RCEP成员国之间加强贸易和投资联系，建立区域稳固的产业链价值链。

菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦·佩尼亚兰达在发言中谈到，菲菲许多商业组织和行业协会都表示支持RCEP。期待在RCEP框架下，区域各国企业在扩大市场、构建有韧性和可持续供应链的过程中深化合作。

日本贸易振兴机构（JETRO）北京代表处首席代表高岛龙佑谈到，促进贸易和投资的日本政府机构JETRO的最新调查报告显示，当前JETRO正在努力推广普及RCEP，让更多的日本企业享受RCEP协定带来的商机。

中国建筑材料流通协会会长秦占学谈到，RCEP建设有助于构建本区域内建材与家居企业新供应链价值链，延长建材家居产业链的分工。中国建筑材料流通协会将进一步借助RCEP产业合作委员会的渠道积极对接，并将制定行业对接RCEP行动计划。

中国轻工业联合会副会长李玉中谈到，中国轻工商品向其他RCEP国家的出口额占全国轻工商品出口额近四分之一，进口额占比超过三分之一。RCEP协定实施正在带来区域内贸易量增长效应，有益于推动中小企业发展。

中国塑料加工工业协会会长王占杰谈到，中国与东盟塑料产业互补性较强，中国从东盟进口的产品主要为初级原材料性化工产品，而东盟国家从中国进口主要是塑料制品。RCEP生效后，中国与东盟国家塑料及其产品的关税直接降至零的占比高达超过90%，将进一步促进中国塑料加工企业加快产业升级。

中国国际货运代理协会副会长兼秘书长、国际货运代理协会联合会亚太地区副主席李志民谈到，中国国际货运代理协会同东盟国际货运协会联合会有很多合作，望以此次会议为契机，进一步加强与RCEP相关国家行业组织合作，共同推进互联互通。

马来西亚货代总会会长Alvin Chua谈到，作为物流服务提供商望RCEP各国加强国家技术和标准的协调，减少非关税壁垒，贸易自由化与贸易便利化的措施需要配套。

柬埔寨柬华理事总会会长方侨生谈到，柬埔寨是2022年东盟轮值主席国。作为柬埔寨最大的华人华侨社团，柬华理事总会愿与RCEP产业合作委员会在内的RCEP各国商协会增进合作，共同在抓住RCEP和柬中双边自贸协定生效带来新机遇方面发挥积极作用。

马来西亚制造商总会会长丹斯里拿督苏添来谈到，马来西亚制造商总会已先后召开了八场关于RCEP的网络研讨会，帮助企业找到该自贸协定带来的新商机，今年计划在马全国范围内继续召开一系列会议。RCEP各国应利用RCEP来稳定区域制造活动并重建供应链连接。

印尼食品饮料协会会长Adhi谈到，RCEP构成了一个巨大的统一市场，区域合作在世界上非常有影响力。在新冠疫情中的经济复苏，加强这种合作十分重要。此次会议的召开对于加强RCEP成员国之间产业合作、促进区域贸易和投资新发展具有积极意义。

越南建筑承包商协会会长Nguyen Quoc Hiep谈到，越南建筑承包商协会愿与包括中国在内的RCEP国家企业合作，共同抓住具有良好前景的越南建筑和房地产发展机遇。

出席会议交流的外方主要代表还有马来西亚交通部前部长江作汉、韩国贸易协会北京代表处首席代表朴珉永、泰国工商会副会长杨派乐、日中科学技术文化中心理事长巨东英、缅甸中华总商会会长林文猛、文莱中华总商会会长林伯明、文莱工商会副会长Musa bin Haji Adnin、印尼工商会中国委员会副主席张锦泉等近40多家外方有关行业商协会领导人。

出席会议交流的中方主要代表还有中国出入境检验检疫协会、中国交通运输协会、中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、中国石油和化学工业联合会、中国包装联合会、中国建筑材料联合会、中国纺织品进出口商会、中国服务贸易协会、中国家用电器协会、中国建材机械工业协会、中国重型机械工业协会、中国电器工业协会、中国自行车协会、中国皮革协会、中国建筑节能协会、中国石材协会、中国砂石协会、中国有色金属工业协会、中国医药商业协会、中国水产流通与加工协会、全国工商联石油业商会、全国工商联金银珠宝业商会等40多家中方全国性行业商协会领导人。

RCEP产业合作委员会秘书长刘欣主持了会议。会上，RCEP产业合作委员会执行委员、中国商务部亚洲司原司长吕克俭通报了RCEP产业合作委员会工作。

与会RCEP区域国家代表表示相信，只要我们坚定合作意愿并采取积极合作行动，必将克服制约经济发展的各种挑战，必将实现区域经济新发展并为世界经济增长做出区域贡献。

(责编：高歌、常红)