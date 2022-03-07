妙语连珠！盘点王毅外长记者会精彩回应
人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。
在近两个小时的记者会上，王毅就北京冬奥会、中美关系、中俄关系等中外媒体记者关注的热点问题作出回应，妙语连珠。
谈北京冬奥会——
北京冬奥会的成功，不仅是中国的成功，也是世界的成功；不仅是体育的胜利，更是团结的胜利。
谈世界形势——
中方坚定认为，正确的出路就是在多边主义旗帜下加强团结合作，携手推动构建人类命运共同体。
谈中俄关系——
中俄关系发展有着清晰的历史逻辑，具有强大的内生动力，两国人民的友谊坚如磐石，双方的合作前景十分广阔。
谈中美关系——
展望未来，双方应当重拾融冰初心，重整行装出发，用相互尊重、和平共处、合作共赢的“三原则”替代竞争、合作、对抗的“三分法”，推动美国对华政策重回理性务实的正轨，推动中美关系重回健康稳定的正道。
谈中欧关系——
中欧合作已经历经几十年风雨，植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，具有强大韧性和潜力，任何势力都不能也无法逆转。
谈亚太地区——
亚太地区不是大国博弈的“棋盘”，东盟国家不是地缘争夺的“棋子”，而是促进地区发展繁荣的重要“棋手”。
谈中非合作——
多年来，中国在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近百个港口，还有数不清的医院和学校。这些都不是什么“债务陷阱”，而是一座座合作的丰碑。
谈中拉关系——
中拉同属发展中国家，独立自主、发展振兴的共同愿望让“中国梦”与“拉美梦”紧紧相连。
谈中国同中亚关系——
中国同中亚五国关系正处于三十而立的黄金岁月，呈现蓬勃发展的广阔前景。
谈半岛问题——
中国有句老话，治病须治本，纠错要纠根。半岛问题的“根”，在于朝鲜面临的外部安全威胁长期得不到消除，朝方的合理安全关切始终没有得到根本解决。
谈中东事务——
中国在中东发挥的始终是建设性作用，我们从不谋取什么地缘私利，更无意去填补所谓权力真空。
谈全球发展倡议——
可持续发展才是好发展，大家一起发展才是真发展。
谈领事保护——
我们愿继续用行动告诉每一位海外同胞，无论什么时刻、无论身处何方，你的身边有我们，你的背后是祖国！
谈外交为民——
中国外交将继续秉持以人民为中心的宗旨，做广大老百姓的贴心人，做海外同胞利益的守护人。
谈美国举办所谓“民主峰会”——
唯我独尊不仅不是民主之义，而且还是民主之灾。
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