人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

在近两个小时的记者会上，王毅就北京冬奥会、中美关系、中俄关系等中外媒体记者关注的热点问题作出回应，妙语连珠。

谈北京冬奥会——

北京冬奥会的成功，不仅是中国的成功，也是世界的成功；不仅是体育的胜利，更是团结的胜利。

谈世界形势——

中方坚定认为，正确的出路就是在多边主义旗帜下加强团结合作，携手推动构建人类命运共同体。

谈中俄关系——

中俄关系发展有着清晰的历史逻辑，具有强大的内生动力，两国人民的友谊坚如磐石，双方的合作前景十分广阔。

谈中美关系——

展望未来，双方应当重拾融冰初心，重整行装出发，用相互尊重、和平共处、合作共赢的“三原则”替代竞争、合作、对抗的“三分法”，推动美国对华政策重回理性务实的正轨，推动中美关系重回健康稳定的正道。

谈中欧关系——

中欧合作已经历经几十年风雨，植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，具有强大韧性和潜力，任何势力都不能也无法逆转。

谈亚太地区——

亚太地区不是大国博弈的“棋盘”，东盟国家不是地缘争夺的“棋子”，而是促进地区发展繁荣的重要“棋手”。

谈中非合作——

多年来，中国在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近百个港口，还有数不清的医院和学校。这些都不是什么“债务陷阱”，而是一座座合作的丰碑。

谈中拉关系——

中拉同属发展中国家，独立自主、发展振兴的共同愿望让“中国梦”与“拉美梦”紧紧相连。

谈中国同中亚关系——

中国同中亚五国关系正处于三十而立的黄金岁月，呈现蓬勃发展的广阔前景。

谈半岛问题——

中国有句老话，治病须治本，纠错要纠根。半岛问题的“根”，在于朝鲜面临的外部安全威胁长期得不到消除，朝方的合理安全关切始终没有得到根本解决。

谈中东事务——

中国在中东发挥的始终是建设性作用，我们从不谋取什么地缘私利，更无意去填补所谓权力真空。

谈全球发展倡议——

可持续发展才是好发展，大家一起发展才是真发展。

谈领事保护——

我们愿继续用行动告诉每一位海外同胞，无论什么时刻、无论身处何方，你的身边有我们，你的背后是祖国！

谈外交为民——

中国外交将继续秉持以人民为中心的宗旨，做广大老百姓的贴心人，做海外同胞利益的守护人。

谈美国举办所谓“民主峰会”——

唯我独尊不仅不是民主之义，而且还是民主之灾。

(责编：崔越、常红)