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出生人口大减 泰国鼓励生育

2022年03月07日16:54 | 来源：新华网
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　　泰国出生人口2013年开始下滑，去年只有2013年的三分之二。为避免人口危机，泰国政府正着力鼓励民众多生孩子。

　　据路透社7日报道，泰国去年出生人口为54.4万人，为60年来最低水平，低于当年死亡人口56.3万人。

　　“数据反映了人口危机……（民众）生育心态已经改变。”泰国法政大学人口统计学家迪拉·信德查拉克说。

　　泰国卫生部高级官员素旺那猜·瓦达那英乍龙猜说，政府意识到有必要着手干预。“我们正试图给出生人口下滑减速，让准备生育的家庭赶快要孩子，以扭转下滑趋势。”

　　素旺那猜说，政府打算实施多项政策确保新生儿得到国家全力支持。泰国目前只有曼谷等大城市有生殖医学中心，政府计划让生殖医学中心遍及76个府，同时借助“网红”宣传家庭生活乐趣。

　　专家指出，政治分化、债务和教育经费攀升等因素影响民众生育意愿，而政府激励生育的短期措施可能不够。

　　泰国银行数据显示，泰国家庭债务总额占国内生产总值近90%，而这一比重在2010年是59%。

　　迪拉认为，泰国过去10年经济疲软，民众生活成本上升、收入增长缓慢，“决定要孩子变得更加困难”。

　　现年44岁的钦塔帖·南塔冯（音）和伴侣在一起14年，不想要孩子。“养孩子太费钱了，”她说，“中产、上班族和那些努力让收支平衡的人都有一样的想法。”

　　迪拉说，泰国目前60岁以上人口比重约18%，正在步入这一年龄段人口占比超过20%的“超级老龄化社会”。

　　眼下，泰国劳动年龄人口对老年人口的比率为3.4:1。政府官员预期，这一比率到2040年可能降至1.7:1。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、燕勐)

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