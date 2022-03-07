新华社纽约3月6日电 专访：新经济周期可能加剧美国陷入混乱风险——访桥水基金创始人瑞·达利欧

新华社记者刘亚南

全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧日前在纽约表示，当前美国进入高通货膨胀和货币政策收紧的新经济周期，叠加极端主义和民粹主义抬头的政治周期，可能加剧自身陷入混乱和冲突的风险。

达利欧日前在出席美国中国总商会活动前接受新华社记者专访时表示，新冠疫情下的经济衰退促使央行大规模增加货币和信贷供应，随之带来的是经济回暖和通胀回升。目前，高通胀已经成为问题，并且美国正进入货币政策收紧阶段，不排除给经济踩刹车的可能。

达利欧认为，政治方面，美国今年迎来中期选举年，国内左翼和右翼变得更极端，双方都不愿接受失败，可能出现政治混乱。

达利欧表示，到2024年大选时，美国在经济上可能面临更大挑战，在政治上各党派不愿意合作，情况会变得更为困难。“出现某种冲突不是不可能。”

达利欧认为，美国等国家通过大规模货币宽松政策和举债来刺激消费和通胀，以及贫富分化和政治分歧带来的内部冲突，将显著影响当今国际局势。

对于当前市场投资机会，达利欧认为，世界正进入投资回报率非常低的时期。一方面，市场上一度泛滥的流动性已推动各类资产价格大涨，影响了相关资产的投资回报预期。另一方面，高通胀背景下，投资回报率将进一步下降，持有现金也并非投资良策，而是应该多元配置，分散风险。

达利欧表示，每个国家的长期增长潜力，一定程度上取决于资源是否用来推动创新和经济增长，并为人们提供更公平的机会。（参与记者：兴越、潘丽君、张墨成）

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