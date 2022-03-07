人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，印尼与中国关系日益密切，双边贸易额大幅增加，雅万高铁年底将开始运行，您对双边关系有何展望？今年，印尼将成为G20主席国，中方将如何支持印尼做好这方面的工作？

王毅表示，很高兴有机会回答印尼记者提出的问题。中国和印尼都是发展中大国和新兴经济体代表，两国共同利益广泛，发展潜力巨大。在两国元首战略引领下，中印尼关系已经发展成为地区国家互利合作的典范、发展中国家联合自强的样板。

王毅指出，疫情期间，中方率先向印尼提供抗疫援助，率先同印尼开展疫苗和新冠特效药研发合作。迄今已向印尼提供疫苗2.9亿剂，是对印尼提供疫苗最多的国家。中方共建“一带一路”倡议与印尼“区域综合经济走廊”深度对接，两国贸易额去年同比增长近6成。双方还成功启动高级别对话合作机制，政治、经济、人文、海上“四轮驱动”的双边合作新格局已经成型。

王毅说，下一步，中方将同印尼深化疫苗全产业链合作，确保印尼建成区域疫苗生产中心，共同构建地区抗疫的防护盾。推动雅万高铁早日建成通车，为促进印尼疫后发展、增进双方互利合作提供更大加速度。

王毅表示， 今年，印度尼西亚将主办二十国集团领导人峰会。中方一定会积极提供支持和协助，围绕“共同复苏、强劲复苏”这一峰会主题，促进创新、数字、绿色、卫生等领域合作，切实维护新兴市场和发展中国家利益，推动二十国集团为促进世界经济复苏、完善全球治理作出更大贡献。

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