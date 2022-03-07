人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，去年外交部为庆祝中国共产党成立100周年做了很多努力，外交部积极主动在世界上讲述中国共产党的故事。今年将迎来党的二十大。您认为中国应该如何在国际上继续讲好中国共产党故事？

王毅表示，中国宪法明文规定了中国共产党的执政地位，明确党的领导是中国特色社会主义的最本质特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。讲好中国共产党的故事，为党立名、为党正名、为党扬名是中国外交的应有之义，也是我们的重要职责。

王毅指出，去年，我们在中国共产党成立一百周年之际，开展了“100天讲述中国共产党对外交往100个故事”、邀请各国驻华外交官和国际主流媒体赴延安、嘉兴等红色纪念地参访，中国在世界各地的驻外使领馆也举办了4000多场丰富多彩的庆祝建党百年活动，受到各国朋友的热烈欢迎。我们深感国际社会现在更加关注中国共产党，更加认同中国共产党。越来越多的外国朋友对中国共产党领导中国人民取得的伟大成就感到钦佩，越来越多的国家希望了解中国共产党的成功秘诀。上个月，阿根廷总统费尔南德斯来华出席北京冬奥会开幕式期间，专程参观了中国共产党历史展览馆，对中国人民所做的一切和取得的发展进步表达敬意。我们注意到，国际社会看中国共产党的眼睛更加亮起来了，观察中国共产党的视角更为宽广了，对中国共产党的认知也更加深入全面了。

王毅表示，正如习近平总书记指出，“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”今年，我们将以迎接党的二十大为契机，继续向国际社会讲好中国共产党的故事，帮助更多外国朋友真正读懂中国共产党。

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