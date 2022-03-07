人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，今年初您成功访问非洲三国，这也延续中国外长连续32年每年首访非洲传统。请问中方将为落实第八届中非合作论坛部长级会议成果、进一步促进中非合作采取哪些措施？有部分外媒认为中国在非洲制造“债务陷阱”。您对此有何回应？

王毅表示，中国外长每年首先出访非洲，体现了中国对非洲发展振兴的坚定支持。多年来，中国在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近百个港口，还有数不清的医院和学校。这些都不是什么“债务陷阱”，而是一座座合作的丰碑。

王毅指出，去年是中非合作的大年，双方成功举行中非合作论坛第八届部长级会议，习近平主席宣布对非合作“九项工程”，推动构建新时代中非命运共同体，为中非关系发展注入了新的强劲动力。

王毅说，今年是落实论坛部长会成果的开年。中国对非合作重信守诺，从不开“空头支票”。我们将大力弘扬“中非友好合作精神”，同非洲国家一道，重点开展三项工作：

一是大力推进对非抗疫合作。全面落实习近平主席向非洲提供10亿剂疫苗承诺，帮助非洲提升疫苗本地化生产能力，助力实现2022年60%非洲人口接种疫苗的目标。

二是促进中非务实合作提质升级。加快高质量共建“一带一路”，实现“九项工程”早期收获。推动全球发展倡议同非盟《2063年议程》对接，以实际行动支持非洲实现经济复苏和可持续发展。

三是推进“非洲之角和平发展构想”。中方已任命外交部非洲之角事务特使，愿与地区国家广泛沟通，为非洲之角和整个非洲大陆的和平与发展发挥建设性作用。

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