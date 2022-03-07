人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，“南海行为准则”有关谈判原本预计在今年年底能够结束，但在东南亚与域外国家开展联合军演、“南海行为准则”是否应具有法律效力等方面分歧犹存。您对中国和地区国家克服这些分歧感到乐观吗？您认为“南海行为准则”是否应该具有法律效力呢？

王毅表示，提起这个问题，我首先想到的是《南海各方行为宣言》。今年是《南海各方行为宣言》签署20周年。20年来，中国与东盟各国共同落实《宣言》各项规定，保持了南海局势的总体稳定，这应该首先充分肯定。当然，要实现南海的长治久安，我们需要达成更具实质内容、更为行之有效的地区规则，也就是要有一个宣言的升级版。为此，各方在当年签署《宣言》时就明确把制定“南海行为准则”作为长远目标。

王毅指出，我们看到，中国与东盟各国启动“准则”磋商以来，已经取得很多积极进展。这两年主要是因为疫情的影响，磋商进程步伐确实慢下来了。但中方对达成“准则”的前景始终充满信心，因为推进“准则”磋商符合中国与东盟各国的共同利益，也是确保南海成为和平合作之海的关键之举。“准则”不仅将符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，也将为域外国家的合法权益提供更有效保障。现在磋商进入到关键阶段，我们希望各方重视并处理好两件事：

一是要正确看待分歧。任何磋商谈判都会有不同意见，“准则”磋商也是一样，但只要各方牢记我们的目标是一致的，就没有任何分歧不可以弥合，也没有什么共识不能够达成。

二是要坚决排除干扰。我们看到某些域外国家并不乐见准则达成，也不希望南海风平浪静，因为这将使他们失去插手南海、谋取私利的借口。希望东盟各国能够看清楚这一点，共同抵制来自外部的干扰破坏。我相信，域外的逆流掀不起南海的风浪，外部的干扰挡不住地区合作的步伐。

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