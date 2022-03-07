人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，2021年，中国与尼加拉瓜复交，阿根廷加入“一带一路”倡议，中拉关系向前发展。您如何评价中拉关系现状？美国等一些国家指责中国与拉美地区开展合作是为了寻求地缘政治影响力，您对此有何回应？

王毅强调，拉美是一片充满希望和生机的热土，不是谁的“后院”。拉美人民需要的是公平正义、合作共赢，而不是强权政治、霸道霸凌。

王毅表示，中拉同属发展中国家，独立自主、发展振兴的共同愿望让“中国梦”与“拉美梦”紧紧相连。新冠肺炎疫情发生以来，中方积极开展对拉抗疫合作，迄今累计已经向拉丁美洲包括加勒比地区提供近4亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资。去年，中拉贸易额首次突破4000亿美元。我们还成功举办了“中拉论坛”第三届部长会议，就未来三年深化中拉战略互信和重点领域务实合作达成了新的广泛共识。

王毅指出，正如拉美谚语所说，“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵”。中国将继续同拉美朋友一道，深化友谊，拓宽合作，积极构建中拉命运共同体。

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