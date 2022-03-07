人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，去年您访问中东多国，就实现中东和平稳定提出多项倡议。今年初，您又接待了中东多国外长和海合会秘书长访华。请问中方在解决中东地区热点、建设性参与中东事务方面将采取哪些举措？

王毅表示，长期以来，安全与发展一直是困扰中东国家的两大难题。作为中东国家的战略伙伴，中国始终奉行“两个支持”，那就是支持中东国家团结协作解决地区安全问题，支持中东人民独立自主探索自身发展道路。

王毅指出，过去一年多来，中方先后提出关于实现中东安全稳定五点倡议、政治解决叙利亚问题四点主张、落实巴以“两国方案”三点思路，旨在推动对话解决热点问题、实现地区安全和共同安全。同时，中国同中东各国携手抗击疫情，推进疫苗生产、药物研发合作。加快中国与海湾国家自贸区建设，启动中国与伊朗全面合作协议，为促进中东发展提供了积极助力。

王毅说，中国在中东发挥的始终是建设性作用，我们从不谋取什么地缘私利，更无意去填补所谓权力真空。过去数十年，正是因为一些域外大国竞相干预中东事务，给中东地区和中东人民造成了一次又一次伤害。21世纪的今天，我们认为这种局面不应再继续下去。应当把维护中东安全与发展的权力彻底交到中东人民手中，支持中东国家以团结谋和平，以自强谋稳定，以合作谋发展，真正实现中东地区的长久和平与繁荣。

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