人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，今年中国将担任金砖国家主席国，与此同时，亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会也将在亚洲国家召开。中方如何看待这一现象，中国期待新兴和发展中国家在全球治理中发挥怎样的作用？

王毅表示，金砖国家是新兴市场和发展中国家联合自强的典范，是推进全球治理的关键力量。时隔5年，金砖国家主席国的接力棒再次交到中国手中。我们将主办金砖国家领导人会晤，并将先后开展160多项活动。我们将同其他金砖国家一道，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的这个主题，深化金砖合作，淬炼金砖“成色”，擦亮这块南南合作的“金字招牌”，为各国携手战胜疫情、推动世界经济复苏传递希望和信心。

王毅指出，我们将以公平正义理念引领全球治理体系变革，提出后疫情时代全球治理的“金砖主张”。以疫苗合作为重点，拓展公共卫生合作，筑牢抗击疫情的“金砖防线”。以全面深化经贸、财金、创新、数字经济、绿色发展、减贫脱贫等合作为抓手，铺设加速全球发展的“金砖快线”。以深化“金砖+”合作为契机，加强新兴市场和发展中国家战略协作，为构建全球发展伙伴关系作出“金砖贡献”。

王毅表示， 今年中国、泰国和印度尼西亚将分别主办金砖国家领导人会晤、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会，全球治理进入“亚洲时间”。我们期待新兴市场和发展中国家从全球治理的“跟跑者”，向“并跑者”甚至“领跑者”转变，发挥更积极作用，发出更响亮声音，引领国际秩序朝着更加公正合理的方向演进，推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

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