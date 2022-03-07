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王毅谈阿富汗问题：当务之急是加快提供人道主义援助

2022年03月07日16:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，去年，国际社会见证了美国从阿富汗匆忙撤军的“喀布尔时刻”。当前阿富汗面临严重人道主义危机和恐怖主义威胁。中方认为各方应如何支持阿富汗渡过难关？

王毅表示，美国从阿富汗不负责任地一走了之，给阿富汗人民留下深重的人道危机，为地区稳定带来巨大的安全挑战。当前阿富汗正处于由乱及治的关键时期，我认为各方应当本着“阿人主导、阿人所有”原则，支持阿富汗人民积极探索符合本国国情的发展道路。当务之急是同时间赛跑，加快提供人道主义援助。我们呼吁，立即解除阿富汗在美资产的冻结和各种单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，避免给阿富汗人民造成“二次伤害”，帮助阿富汗熬过寒冬，迎接春天。

王毅指出，中方已经第一时间向阿富汗伸出援手，将根据阿人民需求，继续追加新的援助。我们正在筹备第三次阿富汗邻国外长会，愿意为阿富汗长治久安发挥邻国优势，贡献邻国力量。

(责编：崔译戈、常红)

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