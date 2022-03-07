人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，我们看到，中国同南太平洋岛国关系不断深入，特别是在汤加、基里巴斯等国遭遇火山灾害和新冠疫情影响时，中国都第一时间伸出援手。考虑到有些国家持续干扰破坏中国同南太岛国关系，您对中国同南太岛国关系前景有何看法？

王毅表示，中国外交历来坚持大小国家一律平等。因此，对于南太平洋国家这样的小岛屿国家，我们一直有着一份特别的关注和支持。

我们愿同南太国家互尊互信、平等相待，支持南太国家坚定走符合自身国情的发展道路。

我们愿同南太国家互帮互助、共迎挑战。正如你所说，中方第一时间紧急驰援汤加火山灾情，支持所罗门群岛维稳止暴，向暴发疫情的南太国家援助疫苗和医疗设备，展现风雨同舟的命运共同体精神。

我们愿同南太国家互学互鉴、合作共赢。高质量共建“一带一路”，持续提供不附加政治条件的经济技术援助。中国—太平洋岛国应急物资储备库已经启用，应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心即将建成。

王毅指出，中国始终是南太国家可以信赖的好朋友，愿共同打造不同大小、不同制度国家相互支持、团结合作的新典范。

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