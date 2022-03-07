人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，不少人认为，美国民主正面临空前危机，但美国仍不断对中国民主制度进行攻击抹黑，把“民主”作为意识形态划线、遏制打压中国的一张牌。美方去年召开的“民主峰会”被公认并不成功，甚至十分失败，但美国仍宣布今年举办线下“民主峰会”。对此，请问中方有何评论？打算如何应对？

王毅表示，去年，美国打着“民主”的旗号举办所谓“民主峰会”，将世界上将近一半的国家排除在外，公然以意识形态划线，在世界上制造分裂，这本身就是对民主精神的践踏，再次举办这类峰会将是不得人心的。

王毅指出，中国的全过程人民民主是广泛、真实、管用的民主，得到中国人民的衷心拥护和支持。今年1月份，全球最大公关咨询公司爱德曼发布了一个全球信任度晴雨表的报告，指出2021年中国民众对政府信任度高达91%，蝉联全球第一，达到10年来的新高。美国哈佛大学也曾连续多年得出类似民调。这些民调都是第三方的民调，从中可以看出，世界是认可中国的民主的，我们更对自己的道路充满信心。

王毅说，我们认为，人类文明的花园丰富多彩，各国的民主也应百花齐放。按照美国模式划定“民主标准”，这种作法恰恰是不民主的表现。而打着“民主”的幌子干涉别国内政，只能使人民遭殃。唯我独尊不仅不是民主之义，而且还是民主之灾。

王毅表示， 我们期待同各国本着平等的态度交流互鉴，弘扬真正的民主精神，剥去各种伪民主面具，切实推进国际关系的民主化，促进人类进步事业不断前行。

(责编：苏缨翔、常红)