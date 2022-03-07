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王毅谈中印关系：作相互成就的伙伴，不当相互消耗的对手

2022年03月07日16:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，印中关系已连续三年持续低迷，中方如何看待两国关系发展前景？

王毅表示，中印关系近年来遭遇一些挫折，这种局面完全不符合中印两国和两国人民的根本利益。对于历史遗留下来的边界问题，中方始终主张通过平等协商管控分歧，积极寻求公正合理的解决，同时我们始终认为，不能够让边界领土这些历史遗留问题影响和干扰我们现实的关系，特别是两国合作的大局。我想这个道理应该是说得通的。

王毅指出，我们看到，总有一些势力试图在中印之间挑动矛盾，在地区之间制造分裂，但这种做法正在引起越来越多有识之士的反思和警惕。大家越来越清醒地意识到，像中国和印度这样拥有十几亿人口的大国，我们只有坚持独立自主，才能把命运牢牢掌握在自己手中，才能真正实现各自国家的发展和振兴。

王毅表示，中印人口加起来超过28亿，占全球三分之一。我们两国实现稳定发展、和睦相处，世界的和平和繁荣就有了坚实基础。正如一句印度谚语所说，“帮你的兄弟撑船过河，你也能到达对岸”。希望印方同中方一道，坚守“互不构成威胁、互为发展机遇”的战略共识，坚持增进互信，避免误解误判，彼此作相互成就的伙伴，不当相互消耗的对手，确保两国关系沿着正确轨道前行，为两国人民带来更大福祉，为地区和世界作出更多贡献。

(责编：崔译戈、常红)

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