人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，朝核问题似乎越来越难以解决，请问中方作为朝核六方会谈的东道主，为重启政治解决进程有哪些具体方案？中国政府一贯主张缓解对朝制裁，但是如果朝鲜进行核试验或发射洲际弹道导弹，请问中方仍会反对加强对朝制裁吗？中韩马上迎来建交30周年，但最近两国国内对彼此的负面情绪有所上升，中方想怎样发展两国关系？

王毅表示，中国有句老话，治病须治本，纠错要纠根。半岛问题的“根”，在于朝鲜面临的外部安全威胁长期得不到消除，朝方的合理安全关切始终没有得到根本解决。

王毅指出，我们认为解决半岛问题，需要各方相向而行。我们看到，2018年以来，朝方采取了一系列旨在促成对话的积极举措，但至今没有得到应有的回报，这不符合各方已形成共识的“行动对行动”原则，导致本已严重缺失的朝美互信雪上加霜，也使得各种对话提议最终沦为空洞的口号。

王毅说，我们注意到，美方最近公开声明对朝鲜没有敌意，愿意通过外交手段解决问题。但下一步往哪里走，很大程度取决于美方怎么做：是真正拿出解决问题的具体行动，还是继续把半岛问题当做地缘战略的筹码？

王毅表示， 中方再次呼吁美国采取实际举措解决朝鲜的合理安全关切，与朝方建立起基本互信，同时按照“双轨并进”思路和“分阶段、同步走”原则，不断推进半岛问题的政治解决进程。中方愿意继续为此发挥建设性作用，作出应有的努力。

王毅表示，关于中韩关系，中韩两国是有着深厚历史渊源的友好邻邦。中国人常说“远亲不如近邻”。韩国也有句俗话叫“三个铜板买房屋，千两黄金买邻居”。今年是中韩建交30周年，30年来，中韩关系经受了各种风云变幻考验，实现了全面快速发展。事实证明，中韩之间不是对手，而是利益交融、优势互补、潜力巨大的合作伙伴。我们愿同韩方以建交30周年为契机，弘扬友好传统，深化互利合作，更好实现共同发展。

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