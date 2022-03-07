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王毅：台湾问题与乌克兰问题没有任何可比性

2022年03月07日16:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，近几个月以来，台湾海峡周边的军事行动显著增加，台海局势一度紧张。很多人担心中国大陆是否会像俄罗斯对乌克兰一样对台湾采取行动，以武力收回领土。请问，中方认为两者有何异同？如何看待台海发生冲突的可能性？

王毅指出，首先要明确的是，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，乌克兰问题则是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端。我们看到，有些人在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断损害中国的主权和领土完整，这是赤裸裸的双重标准。

王毅指出，台海局势面临紧张，根源在哪里？事实很清楚，就在于民进党当局拒不认同一个中国原则，企图改变两岸同属一中的现状，通过大搞“两个中国”和“一中一台”，歪曲台湾的历史，割裂台湾的根脉，到头来必将葬送台湾的未来。而美国一些势力为了遏制中国的振兴，纵容鼓动“台独”势力发展，挑战和掏空一中原则，严重违反国际关系基本准则，严重破坏台海和平稳定，不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。

王毅表示，海峡两岸历史同源，文化同根，同属一中。台湾的前途希望在于两岸关系和平发展，在于实现国家的统一，而不是依靠什么外部的“空头支票”。“挟洋谋独”没有出路，“以台制华”注定失败，台湾终将会回到祖国的怀抱。

(责编：崔译戈、常红)

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