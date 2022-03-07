人民网北京3月7日电 国务委员兼外交部长王毅7日在两会记者会上谈及中日关系时表示，当前中日关系依然面临一些分歧和挑战，特别是日方国内总有一些人不愿意看到中国快速发展，不希望看到中日关系稳定。就此，王毅向日方提出三点忠告。

王毅表示，今年是中日邦交正常化50周年，也是双方总结历史、共创未来的重要契机。50年前，两国老一辈领导人为了实现中日和平友好，以巨大的政治勇气，作出邦交正常化的重大决断。50年来，双方交流合作不断扩大，为两国人民带来重要福祉。去年两国领导人就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为下步关系发展指明了方向。

王毅指出，同时我们也要看到，当前中日关系依然面临一些分歧和挑战，特别是日方国内总有一些人不愿意看到中国快速发展，不希望看到中日关系稳定。借此机会，我愿向日方提出三点忠告：

首先是要不忘初心，把握好两国关系的正确方向。要切实恪守中日四个政治文件原则和精神，践行“互为合作伙伴、互不构成威胁”“相互支持对方和平发展”的重要共识，确保两国关系始终沿着和平友好的方向发展。

二是要重信守诺，维护好两国关系的政治基础。历史、台湾等重大敏感问题事关中日的互信根基。根基不牢，地动山摇。希望日方在这些问题上恪守迄今所作的一系列郑重承诺，避免再给两国关系带来严重冲击。

三是要顺势而为，共同开创两国关系的广阔前景。世界多极化、国际关系民主化取代单边主义、霸权主义是历史的必然，冷战结盟、地缘对抗那一套早已不得人心。日方应该顺势而为，而非逆流而动，不要为他人做火中取栗的事情，也不要走上以邻为壑的歧途。要真正做到以史为鉴、面向未来，为地区的和平、稳定与发展作出日本应有的贡献。

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