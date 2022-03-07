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王毅：中国同中亚国家关系处于三十而立的黄金岁月

2022年03月07日16:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，今年是中国和中亚国家建交30周年。1月中国同中亚五国举行了建交30周年视频峰会，标志着中国中亚关系进入新时代。各方就深化政治、经贸、文化、人文、安全等领域合作提出了具体建议。为落实包括推动提升中国同中亚国家间边境货物过货量等既定目标，中方计划采取哪些具体措施？

王毅表示，今年中国同中亚关系的大事喜事不断。年初习近平主席同五国元首举行视频峰会，隆重庆祝双方建交30周年。随后五国元首又齐聚北京，共赴“冬奥之约”。

王毅指出，中方始终认为，一个发展、繁荣、稳定、充满活力的中亚符合中国和地区国家的共同利益。中国将继续本着相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢四项原则，同中亚国家一起，合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，持续推进中国—中亚命运共同体建设。

王毅表示，中国同中亚五国关系正处于三十而立的黄金岁月，呈现蓬勃发展的广阔前景。中方愿同五国一道，落实好双方建交30周年峰会成果，做实做强“中国+中亚五国”合作机制，拓展深化抗疫、产能、能源、农业、人文、数字经济、绿色发展等领域合作，在核心利益问题上相互坚定支持，打造更加紧密的中国—中亚命运共同体，开创双方关系下一个更加精彩的30年。

(责编：崔译戈、常红)

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