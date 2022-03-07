人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，过去一年，外交部为帮助海外中国公民纾难解困做了大量工作。请问今年外交部在继续践行外交为民宗旨方面将采取哪些新的举措？

王毅表示，过去一年，对于广大海外中国公民来说十分不容易，全球疫情、自然灾害、政局动荡、军事冲突，随时威胁着海外同胞的安全，当然更牵动着祖国人民的心。海外同胞一时回不了家，我们就把家的温暖带到他们身边。

王毅指出，一年来，外交部和驻外使领馆全力以赴，在全球范围推进“春苗行动”，为生活工作在180个国家的数百万名中国同胞接种疫苗。12308热线24小时守候，全年受理50多万通求助来电，处理领事保护与协助案件超过6万起，成功营救数十名被绑架的中国公民，全力维护海外同胞的生命安全和正当权益。去年国庆前夕，经过不懈努力，被非法拘押一千多天的孟晚舟女士终于平安回国，一句“如果信仰有颜色，那一定是中国红”，道出了14亿中国人民的共同心声。

王毅表示，为民服务，为民解忧，是外交工作的应尽之责。中国外交将继续秉持以人民为中心的宗旨，做广大老百姓的贴心人，做海外同胞利益的守护人。今年我们将集中做好三件事：

一是打造“智慧领事平台”，推出更多“指尖”上服务项目，完善数字化、全天候领事服务。

二是构建“海外平安中国体系”，强化海外安全风险预警，指导境外企业加强安防建设，为海外同胞提供更有效、更及时的安全保障。

三是推出“健康畅行计划”，打造升级版的中外人员往来“快捷通道”，推出增强版的“国际旅行健康证明”，助力安全、健康、便捷的跨国旅行。

(责编：崔译戈、常红)