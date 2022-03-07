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王毅谈中国与东盟关系：没有最好，只会更好

2022年03月07日15:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月7日电 十三届全国人大五次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

会上，有记者提问，去年是中国东盟建立对话关系30周年。自那以后区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效。请问接下来在面临着疫情、南海、缅甸等问题的挑战，中国计划如何深化与东盟的关系？

王毅表示，30年前，中国和东盟建立对话关系，走在了地区合作的前列。30年后，中国和东盟又建立全面战略伙伴关系，树立了睦邻友好的典范。30年来，中国和东盟顺天时、应地利、聚人和，走出了一条邻里相亲、合作共赢的光明大道，打造了最具活力和潜力的区域合作样板。

王毅指出，中国东盟关系没有最好，只会更好。展望未来，中方愿同东盟国家一道，不忘维护稳定安宁的初心，秉持实现共同发展的使命，坚持互谅互让、互帮互助的邻里相处之道，推动双方关系像奔驰在中老铁路上的列车一样快速前行，在构建更为紧密的中国—东盟命运共同体方面不断取得新成果，更好造福双方人民。

我们要做国际抗疫合作的倡导者。深化疫苗联合生产、关键药物研发等领域合作，让双方构筑的“健康之盾”牢不可破，搭建的“快捷通道”“绿色通道”运行顺畅，守护好地区各国人民的生命健康。

我们要做区域合作的引领者。推动RCEP全面有效实施，尽早启动中国东盟自贸区3.0版建设，拓展蓝色、绿色、数字经济等新领域合作，共建国际陆海贸易新通道，打造区域合作新标杆。

我们要做亚太稳定的守护者。呼唤和平、稳定、繁荣，这是地区国家的共同心声。亚太地区不是大国博弈的“棋盘”，东盟国家不是地缘争夺的“棋子”，而是促进地区发展繁荣的重要“棋手”。我们将继续把东盟作为中国外交的优先方向，坚定维护以东盟为中心的区域合作架构，维护东南亚无核武器区地位，维护地区的和平稳定，支持以东盟方式斡旋地区热点问题，反对在本地区制造集团对立和分裂对抗。

(责编：崔译戈、常红)

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